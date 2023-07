Les tensions augmentent sur le prix du riz

L'évolution du marché du riz était l’une des inconnues pour la saison 2023-2024. L’Inde, en annonçant le 20 juillet le gel d’environ la moitié de ses exportations de riz, a plongé les marchés mondiaux dans un nouvel épisode d’incertitude, et une hausse supplémentaire des prix, déjà à un niveau historiquement haut depuis octobre 2022, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La décision du gouvernement indien se justifie par la hausse de l’inflation au mois de juin, poussée par les prix alimentaires. Après 3 mois consécutifs de baisse, ces derniers ont repris 1,5 point à 4,5% en glissement annuel. L’arrivée du phénomène climatique El Nino constitue un facteur aggravant aux dires des autorités, qui craignent une forte baisse de la récolte pour la saison 2023-2024. Celle-ci était déjà annoncée en baisse de 2% par le USDA (US Department of Agriculture) en raison de la diminution des surfaces semées. «L’Inde est l’un des pays qui pourraient être le plus durement touchés par le phénomène El Nino. Le gouvernement a fait le choix de se positionner par rapport à ce risque, afin d’assurer la sécurité alimentaire de sa population, qui est l’une des plus dynamiques sur le plan démographique», explique Simon Lacoume, économiste sectoriel Agroalimentaire et Distribution chez Coface.

Des exportations sous contrôle

Le gouvernement tente de juguler cette hausse par une politique de restrictions et de gel des exportations. Le riz, dont l’Inde est le premier exportateur mondial – 22 millions de tonnes exportées en 2022-2023, soit 40% des exportations mondiales – n’échappe pas à la règle. «L’Inde a déjà restreint les exportations de sucre et de blé. Le cas du riz est différent dans la mesure où une part importante de la production – 20% environ – est destinée à l’exportation, tandis que la production de blé sert la demande domestique», rappelle Simon Lacoume. Le gouvernement indien a donc annoncé un renforcement des mesures de restrictions sur les exportations déjà en place depuis septembre dernier. «Le gouvernement détient plus de stocks que nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire. Il n’est pas nécessaire de restreindre les exportations», a réagi Rice USA, l’association américaine des exportateurs de riz.

La sécurité des approvisionnements du continent africain, principale région importatrice de riz avec 31% des importations mondiales, est dans la balance. La hausse des récoltes attendue pour la saison 2023-2024 au Pakistan (+3,5 millions de tonnes), en Chine (+3 millions de tonnes) et aux Etats-Unis (+1,6 million de tonnes) ne suffiront pas à effacer les conséquences du gel des exportations indiennes. En outre, les principaux pays exportateurs ne disposent pas des stocks nécessaires pour faire face à la demande. La Chine, avec plus de 108 millions de tonnes, soit 64% des stocks mondiaux, sera en mesure de faire face à ces restrictions. Elle concentre également plus de 50% des stocks mondiaux de blé.

Or plusieurs pays d’Afrique sont extrêmement dépendants de l’Inde. «Après le Bangladesh et le Népal, le Bénin fait partie des pays les plus dépendants de l’Inde (55%) pour ses importations de riz. Plus largement, la moitié des importations de riz du continent africain provient d’Inde. Des dérogations ont été mises en place par le passé pour les pays voisins ; c’est moins le cas pour l’Afrique», estime Simon Lacoume. Le riz indien se distingue à la fois par son abondance et par son accessibilité. «Les cotations de prix de l’Inde ont augmenté d’environ 9% depuis début juin ; cependant, l’Inde reste l’exportateur asiatique le moins cher», relève ainsi le USDA dans son dernier rapport sur les grains, publié le 14 juillet dernier.

A l’exception du Bénin et de l’Ethiopie, qui font partie des principaux pays importateurs mondiaux de riz usiné, la plupart des pays africains se fournissent en brisures de riz, une denrée moins onéreuse. Ce marché est lui aussi dominé par l’Inde à l’exportation. Plusieurs pays du continent africain ont mis en place des programmes visant à réduire leur dépendance à l’Inde. C’est le cas de la Côte d’Ivoire qui est le 6e producteur du continent africain derrière le Nigeria, Madagascar, la Tanzanie, le Mali et la Guinée. Le pays prévoit de réserver la moitié de sa production à la consommation locale, selon le USDA. Bien que ses importations soient en baisse depuis deux ans, le pays n’est cependant pas en situation de répondre à sa demande domestique. Quant au Sénégal, malgré la hausse de sa production, celle-ci ne couvre que 35% des besoins de la population. Les consommateurs devraient se reporter sur d’autres céréales, avec pour conséquence une chute des importations, estimée par le USDA à -63,6 % par rapport à l’année précédente.