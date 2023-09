Les taux souverains japonais atteignent un plus haut sur dix ans

Les marchés testent les limites de la Banque du Japon (BoJ). Le rendement des obligations souveraines à 10 ans a affiché 0,77% dans la nuit du 28 au 29 septembre, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 2013. Mais l’ascension a été de courte durée.

La banque centrale a décidé de la stopper net en intervenant par surprise sur le marché obligataire. Elle a ainsi racheté pour 300 milliards de yens (1,9 milliard d’euros) de titres de maturités comprises entre cinq et dix ans, et fait retomber le rendement à 0,765%.

En dehors de ce segment, d’autres titres souverains à maturités plus longues ont aussi momentanément touché des points hauts, avant de retomber un peu, comme l’obligation à 20 ans, au plus haut sur huit ans avec 1,485%, et le trente ans, dont le rendement de 1,735% n’avait plus été observé depuis décembre 2013.

La BoJ doit composer entre la défense du yen et la stimulation de l’inflation

La BoJ demeure prise en étau entre le besoin de remonter ses taux pour combler l’écart avec ceux de la Fed et pour soutenir sa monnaie, et l’objectif d’ancrer l’inflation dans la durée. Or, pour l’instant, la parité avec le dollar flirte avec les 150 yens, et l’inflation donne des signes de faiblesse.

La banque centrale a assoupli sa politique de contrôle de la courbe des taux souverains («Yield curve control», YCC) en juillet dernier, annonçant relever sa ligne rouge à 1% pour le dix ans, tout en conservant un rendement cible de 0% avec un intervalle de fluctuation «de référence» de 50 points de base à la hausse ou à la baisse. Depuis lors, les marchés ne cessent de pousser ce taux à la hausse, ce à quoi la BoJ répond à coups de rachats programmés et surprises pour maîtriser le tempo.

La dernière réunion de politique monétaire a aussi renforcé l’idée que la BoJ n’était pas prête à laisser filer les taux souverains. Après avoir laissé entendre début septembre la fin prochaine du taux directeur négatif, le gouverneur Kazuo Ueda est revenu sur ses propos. Il a notamment rappelé que l’institution voulait s’assurer que les hausses de prix et de salaires demeuraient stables et durables avant tout changement stratégique.

Le Japon a pourtant enregistré son seizième mois d’affilée d’inflation au-dessus de sa cible. «Le Japon n’est plus en déflation», a certes confirmé à un groupe de journalistes le ministre japonais de l’Economie Yoshitaka Shindo, des propos rapportés par Reuters. Mais les décideurs doivent veiller à ce que les prix ne retombent pas dans la contraction, a-t-il précisé.

De possibles surprises de la prochaine réunion de la BoJ

Les statistiques officielles du 29 septembre laissent en effet entrevoir un ralentissement de l’inflation. Les indices des prix en septembre pour la ville de Tokyo sont ressortis en baisse, quel que soit le panier retenu. La hausse générale des prix y a ralenti de 0,1 point à 2,8%, l’inflation hors aliments frais et énergie est en baisse de 0,2 point à 2,4%, et celle hors aliments frais de 0,3 point à 2,5%. Par ailleurs, le taux de chômage est stable à 2,7%, alors que les observateurs attendaient une légère décrue. La prochaine réunion de politique monétaire, fin octobre, pourrait réserver à nouveau des surprises.

La faiblesse du yen pourrait toutefois l’obliger à agir encore plus vite que prévu. «Si les taux américains continuent d’augmenter et que l’USD-JPY dépasse le niveau de 150, cela pourrait faire grimper le coût de la vie des ménages et le coût des matières premières des entreprises au-delà des zones de confort du gouvernement japonais et de la BoJ. Étant donné que toute intervention du ministère des Finances sur le marché des changes serait de courte durée, nous pensons que la BoJ pourrait agir dans ce cas», ont écrit la semaine dernière les économistes Japon d’UBS.