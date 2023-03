«Les taux longs américains devraient rester sous 4,2%»

L’Agefi : Les marchés semblent plus enclins à voir la Banque centrale européenne (BCE) remonter son taux de dépôt de 2% à 3,50%. Est-ce aussi votre cas ?

Joffrey Ouafqa : Nous pensons que, lors de ses deux prochaines réunions en février et en mars, la BCE remontera encore ses taux de 50 points de base (pb), pour atteindre alors 3,50% pour le taux de refinancement. La suite serait un peu plus progressive, mais elle pourrait continuer de remonter ses taux de 25 pb en mai, voire en juin, car la croissance économique de la zone euro est jusqu’ici résiliente malgré le resserrement monétaire, et parce qu’elle ne se contentera pas de trois mois de diminution de l’inflation pour considérer terminé le combat contre la hausse des prix, d’autant que le niveau absolu de l’inflation reste élevé.

Etes-vous moins confiant sur l’économie US au deuxième semestre ?

L’économie américaine subit déjà désormais de nettes conséquences du resserrement des conditions financières. Le ralentissement économique semble d’ailleurs s’accélérer depuis la mi-décembre. C’est donc au premier semestre que le risque de déception quant à la croissance nous paraît le plus élevé, ce qui incite d’ailleurs les investisseurs à penser que la Fed sera contrainte de baisser les taux au cours de l’été. Le risque d’une erreur de politique monétaire - la Fed conservant les taux en territoire restrictif trop longtemps - pèse sur les taux longs américains qui ne devraient donc pas dépasser les 4%-4,2% en 2023 selon nous.

