Les surliquidités mondiales diluent l’effet du resserrement monétaire

Les marchés s’enthousiasment à chaque bonne nouvelle pour l’inflation, et les économistes semblent repousser la perspective d’une récession en 2023 tout en diminuant, en contrepartie, les perspectives de croissance pour la suite. Certains vont plus loin, insistant sur l’idée que l’inflation sera durablement plus élevée et plus volatile, donc un frein à la reprise du fait des réponses intransigeantes des banques centrales. Mais pourquoi le resserrement monétaire inédit de 2022 ne semble pas avoir plus d’effets immédiats sur la demande et le ralentissement économique ?

Au-delà du choc d’offre sur lequel la Banque centrale européenne (BCE) a peu d’emprise en zone euro, «les hausses de taux sont par nature aussi diffuses dans le temps que la maturité moyenne des dettes servant au financement de l’économie, plutôt cinq à dix ans pour les entreprises et pour les ménages», rappelle Michel Martinez, chef économiste pour la zone euro chez Société Générale CIB.

Surtout, les banques centrales ont injecté dans l’économie des liquidités massives et tardent à les normaliser : «C’est un point central de notre diagnostic qui empêche d’envisager une quelconque reprise économique sans réveil des tensions inflationnistes et sans réponse monétaire proportionnelle, estime l’économiste indépendante Véronique Riches-Flores. Contrairement à ce qu’entrevoient de nombreux observateurs, le seul reflux de l’inflation n’est pas forcément synonyme d’une normalisation achevée des conditions monétaires. Non seulement l’inflation sous-jacente risque de prendre beaucoup plus de temps à revenir à un niveau soutenable, mais le chemin accompli en matière de liquidités reste très limité : à plus de 110% du PIB, le taux de liquidités mondial a peu baissé depuis ses plus hauts de 2020, et reste supérieur de 40 points à celui du début des années 2000 (voir graphique).» Elle évoque d’autres bonnes surprises de 2022 comme «la résilience inattendue des résultats des entreprises, notamment enflés par les hausses de prix», en partie permises par les soutiens budgétaires qui ont compensé la baisse de pouvoir d’achat des salaires réels.

Des excès de liquidités persistants pourraient alimenter un environnement de spéculation et de volatilité hors normes sur nombre de marchés à chaque pause dans le resserrement monétaire, notamment sur les matières premières : pétrole, métaux, etc. «Divers facteurs tels que la raréfaction des ressources, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement et le vieillissement démographique nous exposent à de nouveaux chocs d’offre, poursuit la fondatrice de Riches-Flores Research. Quand bien même les indicateurs de liquidités ne font pas partie de la boîte à outils des banques centrales, elles ne peuvent les ignorer.»

Vers une baisse accélérée des bilans ?

Ce n’est d’ailleurs pas le cas selon Bastien Drut, stratégiste de CPR AM : «D’un point de vue technique, les liquidités ne se limitent pas à la masse de monnaie en circulation, mais doivent inclure la base monétaire (monnaie de banque centrale), qui a explosé avec les programmes de Quantitative easing (QE) depuis quinze ans, explique-t-il. Les achats d’actifs et les opérations de refinancement à long terme sont à l’origine de l’explosion de dépôts de banques commerciales à la Fed (3.042 milliards de dollars) et à la BCE (4.126 milliards d’euros), qui leur coûtent cher avec la hausse des taux de dépôt, ce qui peut peser sur les budgets des Etats actionnaires et va accélérer les réductions de bilan (Quantitative tightening, QT).» Bastien Drut ajoute que «d’un point de vue macroéconomique, certaines recherches (à la Fed d’Atlanta notamment) indiquent que l’annonce même de ces QT pourrait plutôt augmenter et accélérer l’effet des resserrements monétaires sur l’économie.»

L’effet du resserrement serait-il alors plus immédiat et non diffus ? «Le risque d’une crise immobilière - surtout dans les pays à taux variables - qui s’étendrait au-delà de ce seul marché (construction, dépenses d’équipement, effets richesse, etc.) semble aussi sous-évalué», reconnaît Véronique Riches-Flores.

