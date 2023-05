Les Républicains veulent effacer l’Inflation Reduction Act

L’administration Biden est pressée de toutes parts de conclure les négociations sur le relèvement du plafond de la dette, y compris par son propre camp. Ainsi le 18 mai, une dizaine de sénateurs emmenés par Bernie Sanders ont réclamé un recours au 14ème amendement de la Constitution afin de passer outre à l’opposition républicaine et de préserver les acquis de l’IRA (Inflation Reduction Act) en matière environnementale et sociale.

La Chambre des Représentants, sous l’impulsion de la majorité républicaine, a souhaité conditionner le vote du relèvement du plafond de la dette à la coupe de certaines dépenses. Les économies ainsi réalisées totaliseraient près de 4.800 milliards de dollars sur dix ans, selon les estimations du Congressional Budget Office (CBO). La loi Limit, Save, Grow, adoptée à 217 voix contre 215 le 26 avril dernier, si elle devait être adoptée en l’état par le Sénat, mettrait fin à l’essentiel des incitations fiscales prévues par l’IRA en faveur de la production d’énergie propre et des véhicules électriques. Les économies potentielles sont évaluées à 540 milliards de dollars sur dix ans.

Plusieurs instances de défense des intérêts de la filière verte ont été promptes à réagir, mettant en avant les retombées positives de l’IRA sur l’économie américaine. L’ONG American Clean Power Association (ACP) a estimé que 47 projets, totalisant 150 milliards de dollars d’investissements, avaient été annoncés entre août 2022 et fin mars 2023, soit davantage qu’entre 2017 et 2021. Les dirigeants de 116 entreprises implantées sur l’ensemble du territoire ont, dans une lettre ouverte adressée le 16 mai au président Biden et aux chefs des groupes du Congrès, évalué à 140.000 le nombre de nouveaux emplois annoncés depuis août 2022. «Des milliers d’emplois supplémentaires seront créés à mesure que nos investissements se répercuteront sur l’ensemble de l’économie en construisant des usines et des infrastructures d'énergie propre», promettent-ils.

Pressions sur le budget fédéral

Pied de nez supplémentaire à l’administration Biden, le texte républicain prévoit un poste de dépenses supplémentaires destinées à stimuler la production et l’exploitation de pétrole et de gaz.

Les dispositifs visant à alléger le poids de la dette étudiante sont également dans le viseur des Républicains, pour une économie évaluée à 460 milliards de dollars sur dix ans. Si la mesure devait être maintenue dans le cadre des négociations actuelles, elle pourrait bien être annulée par la Cour suprême, dont la décision est attendue au cours des prochains jours.

Lors de son audition par la commission Budget du Sénat le 4 mai dernier, le chef économiste de Moody’s, Marc Zandi, a qualifié de «particulièrement inopportunes» les coupes imaginées par le camp républicain. Elles auraient un impact négatif sur la croissance comme sur l’emploi, sans régler la question de la soutenabilité de la dette américaine, a-t-il expliqué, chiffres à l’appui. «Bien que la situation budgétaire de la nation soit meilleure en vertu de la législation républicaine de la Chambre, elle ne résout pas les défis budgétaires à long terme posés par les programmes de droits à la vieillesse, qui, s’ils ne sont pas résolus, maintiendront le budget fédéral sur une trajectoire insoutenable», a résumé Marc Zandi.

Surtout, le modeste et temporaire relèvement du plafond de la dette consenti à l’heure actuelle par les Républicains – 1.500 milliards de dollars supplémentaires, ou jusqu'à la fin mars 2024 – permet d’anticiper des discussions bien plus acrimonieuses l’an prochain. A quelques mois des élections présidentielles.