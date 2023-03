Les régulateurs rattrapent le LME après la crise du nickel

Après les hedge funds, c’est au tour des régulateurs britanniques de se pencher sur la gestion de la crise du nickel. Le 7 mars 2022, la liquidation forcée des positions courtes très importantes prises par le géant minier Tsingshan Holding Group avait fait exploser les prix du nickel. En un peu plus de 24 heures, les cours du contrat à terme expirant le mois suivant avaient progressé de plus de 250%. Confronté à la violence des mouvements de marché, le London Metal Exchange (LME) avait suspendu le marché le 8 mars, avant d’interrompre les transactions, déclenchant la colère des acteurs positionnés à la hausse.

Au total, 3,9 milliards de dollars de positions avaient été annulées. L’incapacité de la Bourse des métaux de Londres à détecter que Tsingshan prenait des positions courtes très importantes, et le délai qu’il lui avait fallu pour réagir, avaient aussi concentré les critiques.

Amende

Le gendarme financier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), a donc annoncé vendredi ouvrir une enquête sur la gestion par le LME des événements ayant mené à la suspension des échanges il y a un an. Le London Metal Exchange pourrait s’exposer à des sanctions financières, même si la décision d’annuler les transactions après le 8 mars 2022 ne rentrera pas dans le cadre de l’enquête.

La Banque d’Angleterre (BoE) s’est de son côté penchée sur le fonctionnement de LME Clear, la chambre de compensation du LME. Elle indique qu’un examen indépendant réalisé par le cabinet Oliver Wyman et une enquête de ses propres services ont chacun révélé des «lacunes» dans la gouvernance et les processus de contrôle de risque de LME Clear. Ceux-ci doivent donc être améliorés, et la BoE compte nommer un gestionnaire indépendant pour en superviser le renforcement.

Le LME a déclaré qu’il coopérerait avec l’enquête de la FCA, et LME Clear intégrera les commentaires de la BoE dans un ensemble de réformes que la Bourse prévoit de publier d’ici la fin du trimestre.

Reste à savoir si les actions des régulateurs restaureront la confiance très écornée dans l’opérateur boursier. Gay Huey Evans, la présidente du LME, a ainsi quitté son poste début janvier, sans chercher à être réélue. Un an après la suspension des échanges, les volumes traités et la liquidité sur le marché du nickel demeurent faibles, pesant sur le mécanisme de découverte des prix que le LME est censé assurer. La réouverture du marché aux heures de trading asiatiques, prévue dans le courant du mois de mars, pourrait permettre de renforcer la liquidité.