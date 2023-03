Les prix de l’immobilier baissent plus fort que prévu au Royaume-Uni

Les prix de l’immobilier ont reculé de 1,4% sur un mois au Royaume-Uni en novembre, selon les statistiques de Nationwide publiées jeudi. Cette baisse est la plus rapide depuis juin 2020, surtout bien plus vive que ce qu’anticipaient les économistes (0,4%). Elle intervient après le rebond des taux hypothécaires lors du «mini-krach» sur les obligations souveraines provoqué par les annonces budgétaires du gouvernement de Liz Truss – qui a démissionné depuis.

Hors pandémie de Covid-19, les prix n’avaient pas baissé aussi fortement depuis la crise grande financière de 2008. «Le marché devrait rester atone les prochains trimestres. L’inflation devrait rester élevée pendant un certain temps et le taux d’escompte devrait encore augmenter alors que la Banque d’Angleterre (BoE) cherche à garantir un ralentissement de la demande», a commenté l’économiste de la banque Robert Gardner, espérant «un atterrissage relativement en douceur».

Malgré le reflux des taux longs britanniques de 5% à 3,50% (3,15% à 10 ans), les banques, qui avaient porté les taux hypothécaires fixes standards (2 ou 5 ans) de 4,75% à plus de 6,50% après le «mini-budget», les ont ramenés autour de 6% en novembre (contre 2,50% fin 2021). Les prix sont encore en hausse de 4% à 8% sur un an. Mais ils commencent à décliner alors que la demande mensuelle nette de prêts a chuté de moitié par rapport au point haut de mars. Les analystes estiment que des taux à 6% entraîneraient une chute des valorisations de 8% à 20% en 2023. Les autorités anticipent plutôt une baisse de 9% sur deux ans.

Avec 20% de taux variables et 80% de taux fixes à 2 ou 5 ans, le choc se propagerait à tout le stock de prêts en trois ans. «Il y aura des effets, c’est certain. Mais pour lisser l’effet de la hausse des taux dans le temps et sur les traites mensuelles (portant uniquement sur les intérêts) de ménages encore jeunes, les banques pourraient proposer d’étendre les prêts - nouveaux ou refinancés - sur des maturités plus longues (10 ou 15 ans), note Thibault Douard, gérant-analyste chez Tikehau IM. L’avantage de ces taux fixes courts à refinancer est aussi, pour les banques, de ne pas avoir à les placer en prêts non-performants (NPL) malgré une renégociation automatique à terme.» L’accessibilité pour les primo-accédants, qui a aussi soutenu le marché avec la suspension des droits de mutation ces dernières années, se trouvera réduite. Mais le basculement des prix dépendra surtout de la récession et de l’inflation.