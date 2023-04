Les performances des marchés au premier trimestre cachent leur forte volatilité

Après une année 2022 dantesque pour les marchés financiers, le premier trimestre 2023 apparaît comme rassurant. En réalité, les marchés ont été extrêmement chahutés avec trois phases bien distinctes en janvier, en février puis en mars.

Après avoir débuté en fanfare, rassurés par la baisse des prix du gaz et la diminution des craintes de récession imminente, ainsi que la réouverture plus rapide de l’économie chinoise, les marchés financiers ont été ébranlés en février par des chiffres d’inflation supérieurs aux attentes entraînant une progression des anticipations de hausse des taux de la Fed, mais aussi de la Banque centrale européenne, confirmée début mars par Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Mais les marchés de taux ont fait le chemin inverse en mars, dans une volatilité comparable à celle de la crise financière de 2008, après la défaillance de Silicon Valley Bank puis le sauvetage de Credit Suisse et la brève panique sur Deutsche Bank.

«Néanmoins, même avec les turbulences du marché en mars, le premier trimestre dans son ensemble a enregistré des gains incroyablement élevés après la faiblesse de 2022, pour les marchés actions développés, le crédit, les taux souverains, les actifs émergents et les cryptomonnaies», relève Henry Allen, analyste chez Deutsche Bank. La grande majorité des classes d’actifs, hormis les matières premières et le pétrole, ont progressé depuis le 1er janvier. L’indice Nasdaq enregistre la meilleure performance avec un gain de 17%, sa meilleure performance trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2020, grâce à la baisse des taux.

Dans ce tumulte, le premier trimestre aura été marqué par des mouvements extrêmes. La volatilité sur les taux souverains américains (indice MOVE) a atteint un plus haut depuis 2008 tandis que la volatilité des actions a nettement augmenté dans le sillage des craintes sur le secteur bancaire. Ces dernières ont fait chuter les actions des banques des deux côtés de l’Atlantique mais également les marchés de crédit avec en Europe une nette correction sur les dettes subordonnées après la mise à zéro par le régulateur suisse (Finma) des Additionel Tier 1 (AT1) de Credit Suisse lors de l’acquisition par UBS.

Mouvements extrêmes

Sur les marchés obligataires, février 2023 aura été le pire mois de février depuis 1990, avec un recul de 3,3% de l’indice Bloomberg Global Aggregate Bonds. Mais les mouvements ont surtout été extrêmes en mars. Sur le marché américain, après l’intervention de Jerome Powell devant une commission du Sénat américain, alors que les investisseurs s’interrogeaient sur la possibilité d’un «no landing», le rendement des Treasuries à 2 ans a bondi à un plus haut depuis 2007 à 5,07%. A ce moment-là, la pente de la courbe n’a jamais été aussi élevée à 109 points de base (pb) depuis 1981. Quelques jours après, la chute de SVB a provoqué le 13 mars le resserrement quotidien du taux 2 ans le plus important depuis 1982.

Du côté des actions, le mois de janvier, qui avait permis à l’indice S&P 500 (+6,3%) de réaliser son meilleur début d’année depuis 2019 et au Stoxx 600 (+6,8%) depuis 2015, a paru un lointain souvenir en mars avec la chute des valeurs bancaires (-13% pour l’indice Stoxx 600 Banks et -9,6% pour le S&P 500 Banks). Malgré les inquiétudes entourant les dettes financières, le mois de mars est finalement stable sur le crédit, qui avait été plus durement touché par les craintes sur les taux en février. Et les actions affichent encore de nettes hausses depuis le début d’année.

Pourtant pour beaucoup d’opérateurs la hausse des taux depuis l’an dernier semble bel et bien avoir cassé quelque chose dans le marché, comme l’ont montré la crise des fonds de pension britanniques gérés en LDI (actif-passif) en octobre 2022 et plus récemment la crise bancaire aux Etats-Unis, directement liée à la hausse des taux. «Fin mars, les signes de retour au calme sur les marchés étaient visibles, observe Henry Allen. Des de la volatilité comme l’indice MOVE et le VIX avaient considérablement baissé et les conditions financières s'étaient également assouplies. Et avec des investisseurs beaucoup moins préoccupés par des hausses de taux agressives. En fait, les obligations souveraines ont réalisé une très belle performance, avec pour les Treasuries leur meilleure performance mensuelle depuis mars 2020, lorsque les investisseurs avaient alors afflué vers ces valeurs refuges d'épargne et que la Fed avait réduit ses taux et redémarré son quantitative easing. La grande question est désormais de savoir si les troubles de mars s’avèrent être un événement isolé, ou s’il s’agit d’un signe avant-coureur d’autres chocs à venir.»