Les pays du G7 s’orientent vers un embargo sur les diamants russes

Les diamants russes seront-ils bannis des marchés des pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, l’Italie, Japon, Royaume-Uni, et l’ensemble de l’UE) à partir du 1er janvier 2024 ? C’est en tout cas l’ambition affichée par le Premier ministre belge Alexander De Croo. «Les diamants russes sont devenus le symbole de la guerre et des violations des droits humains», a déclaré le libéral flamand en milieu de semaine dernière, depuis New York. Ces propos, qui viennent confirmer le revirement de la Belgique sur le sujet, constituent un petit tremblement de terre au sein de l’industrie.

Car, en matière de diamant, l’influence du Plat Pays est inversement proportionnelle à sa taille. Sa ville flamande d’Anvers est l’un des points névralgiques du commerce international de la pierre précieuse : 86% des échanges de diamants bruts et 50% de ceux des diamants polis y transitent chaque année. De son côté, la Russie, par l’intermédiaire de sa société Alrosa détenue à 33% par le Kremlin, n’est autre que le premier producteur mondial de diamants en volume. Moscou a exporté pour environ 4 milliards de dollars de diamants bruts en 2022, une manne qui continue ainsi de financer son effort de guerre.

Un cas d’usage de la blockchain

Jusque récemment, la Belgique bloquait en coulisses toute sanction à l’encontre du secteur, tant dans l’UE que par le G7. Le pays justifie son changement de pied par le développement d’un mécanisme permettant de tracer chaque diamant, afin d’empêcher ceux provenant de Russie de contourner le futur embargo en accédant aux marchés des pays du G7. Ledit mécanisme - qui s’appuierait notamment sur la technologie blockchain - proposé par la Belgique aux membres du G7, serait «presque opérationnel», explique-t-on côté belge.

Reste néanmoins à convaincre les acteurs du secteur de son bien-fondé. «Rendre le système totalement transparent requiert un travail important que nous devons mener ensemble, a plaidé Alexander De Croo mardi dernier auprès ses représentants. Faisons ce dernier pas pour le mettre en place au 1er janvier 2024 ». L’une des grandes craintes régulièrement exprimées par certains de ces acteurs, notamment en Belgique, est de voir les importations russes détournées vers des pays comme l’Inde ou la ville de Dubaï, ce qui, selon eux, amoindrirait l’efficacité des sanctions. «Avec ce système, nous (…) les laissons dans un marché inférieur avec des prix plus bas», expliquait, sur ce point, un fonctionnaire belge cité par Reuters, le 15 septembre.

Un important chemin reste toutefois à parcourir pour trouver une formule consensuelle. Le Financial Times expliquait en fin de semaine dernière que seize grands acteurs internationaux de l’industrie, producteurs et négociants - dont le plus important le géant sud-africain De Beers - avaient réagi avec «consternation» à la proposition d’interdiction présentée au G7 par la Belgique. Ces seize ont, en particulier, peu apprécié le rôle très actif joué par le Antwerp World Diamond Centre (AWDC), le lobby anversois du diamant, dans la conception de la proposition belge, lui reprochant, selon une lettre consultée par le quotidien britannique, un manque de «transparence et d’inclusivité».