Les marchés réalisent leur meilleure performance depuis janvier

Le second semestre a démarré, comme avait débuté l’année 2023, sur les chapeaux de roue pour les marchés financiers. Juillet est le meilleur mois depuis janvier. «Après des performances mitigées en juin, le mois de juillet a été largement positif pour la plupart des classes d’actifs», relève Cassidy Ainsworth-Grace, analyste chez Deutsche Bank (DB).

Au total, sur les 38 marchés suivis par la banque (hors devises), 32 ont été dans le vert le mois dernier, seuls les marchés de taux restant à la traîne. «Les obligations ont souffert alors que les banques centrales poursuivaient leur cycle de hausse des taux, souligne l’analyste de DB. Bien que le marché s’attende à ce qu’il s’agisse probablement des dernières hausses pour la Fed et la BCE, les risques restent à la hausse, en particulier pour cette dernière. La zone euro continue de faire face à une inflation bien supérieure à son niveau visé». Même si cette dernière a surpris à la baisse en juillet.

«Le pétrole a volé la vedette, les coupures d’approvisionnement stimulant la pression à la hausse sur les prix, tandis que l’excitation autour de l’intelligence artificielle a vu le S&P 500 et le Nasdaq prolonger leur rallye, garantissant leur cinquième mois consécutif de rendements totaux positifs», ajoute Cassidy Ainsworth-Grace.

Le baril de Brent a progressé de 14,2% et le WTI américain de 15,8% après l’annonce de réduction de production de la part des pays de l’Opep+, principalement l’Arabie saoudite. Le cours du WTI a retrouvé ses niveaux de début d’année et passe désormais en positif et celui du Brent est très légèrement négatif. La solidité de l’économie américaine, dont la croissance au deuxième trimestre s’est établie à 2,4% en rythme annualisé alors que le marché de l’emploi reste robuste, a également soutenu les gains sur les matières premières, le cuivre et l’argent progressant de 8,7% et de 7,1% respectivement.

Les actifs risqués à la fête

Ce contexte a profité à l’ensemble des actifs risqués, en premier lieu les marchés d’actions, notamment américains. L’indice S&P 500 a gagné 3,2% supplémentaire en total return, portant sa hausse à 20,6% depuis le début de l’année grâce à deux de ses plus gros secteurs: les communications (+7,4%) et l’énergie (+7%).

La vogue autour de l’intelligence artificielle a continué de soutenir les secteurs techs et l’indice Nasdaq a encore gagné 4,1%. Il progresse désormais de 37,7% depuis le début de l’année, et enregistre la troisième meilleure performance derrière la Bourse d’Athènes et celle de Moscou. Meta, Alphabet et Nvidia ont gagné plus de 10% sur le mois. Les places boursières européennes ont également poursuivi leur hausse avec un gain de 2,2% pour l’indice Stoxx 600, mais elles ont perdu le leadership qu’elles avaient en début d’année. Mais c’est l’indice Hang Seng qui a réalisé la meilleure performance des places boursières en juillet (+7,2%) après un message rassurant sur un possible soutien à l’économie du Politburo chinois.

La solidité de l’économie américaine a en revanche pesé sur les emprunts d’Etat américains, d’autant que la Fed a maintenu un ton relativement restrictif (hawkish). Ils enregistrent la pire performance en juillet (-0,4%). Le Bund est également en retrait contrairement aux Gilts britanniques (+0,8%) qui ont bénéficié de l’annonce d’une inflation nettement inférieure aux attentes en juin et inférieure à mai (7,9% contre 8,7%).

Du côté des banques centrales, le mois aura clôturé sur un revirement de la part de la plus accommodante (dovish) d’entre elles, la Banque du Japon (BoJ). Celle-ci a décidé la semaine passée de modifier sa stratégie de contrôle de la courbe portant à 1% la marge de hausse des taux 10 ans face à une inflation qui commence à s’installer. «Le changement a été considéré comme une première étape vers la normalisation des politiques au Japon, relève l’analyste de DB. La décision est intervenue alors que l’indice des prix à la consommation core de Tokyo, un indicateur avancé du taux d’inflation à l'échelle nationale, a augmenté de 3% en juillet par rapport à l’année précédente et une prévision médiane du marché de 2,9 %.» Du coup, le Nikkei (-0,04%) est le seul indice boursier dans le rouge, car la décision de la BoJ signifie la fin de l’ère ultra-accommodante qui a porté jusque-là ce marché. A l’inverse, le yen rebondit.

Après trois mois de rattrapage, la quasi-totalité des marchés sont revenus dans le vert: 36 sur les 38 suivis par DB. A l’exception des Gilts et des matières premières agricoles.

