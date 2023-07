Les marchés financiers digèrent la fin du Libor

Le taux interbancaire Libor rattaché au dollar américain (Libor USD) n’est plus. Après une longue période de transition entamée en 2021, sa disparition officielle le 1er juillet 2023 n’avait rien d’un «grand soir». Mais certains craignaient encore les réticences des marchés et des conséquences à moyen terme en termes de liquidités en cas de crise, faute d’un taux de remplacement – le taux garanti au jour le jour Sofr – aussi universel.

Après les scandales de manipulation des années 2000, le 1ᵉʳ janvier 2022 a marqué la fin de l’utilisation des anciens taux de référence (RFR) partout dans le monde, avec une période de transition jusqu’au 30 juin 2023 pour les anciens contrats (legacy) faisant référence au Libor USD. Face à l’énorme chantier de cette réforme, les Etats-Unis avaient adopté une législation «Libor Act» pour éviter des litiges autour des calculs, et autorisé des taux alternatifs au nouveau taux officiel pour certains usages. Notamment un taux «capitalisé pré-compté» par projection sur des maturités plus longues (Term Sofr) proposé par le CME Group, à côté du taux «capitalisé post-compté» officiel (Sofr compounded), qui tient plutôt compte du passé.

Craintes…

En théorie, le Libor USD était une estimation des taux pratiqués entre banques, pas une transaction réelle. De son côté, le taux Sofr, qui a gagné 3 points de base (pb), de 5,06% à 5,09%, vendredi, reflète une sélection de vraies transactions sur le marché des mises en pension (repo). En pratique, c’est plus compliqué. Ce taux rétrospectif au jour le jour ne permettrait pas d’avoir assez de volumes de transactions sur des échéances plus longues pour refléter avec réalisme où se situe le marché. C’est en effet différent de prêter à un jour à une institution dont l’emprunt est garanti des bons du Trésor américain, et de s’engager à un an en tenant compte des risques de contrepartie comme le permettait le Libor USD en ajoutant ou en soustrayant des primes. Ce fut l’argument des banques régionales pour ne pas opérer trop vite la transition préconisée.

Les régulateurs ont limité le lancement de nouveaux taux «sensibles au crédit», et donc permis celui des Term Sofr, qui introduisent un peu de cette notion au travers d’une anticipation des risques à terme. «Nous avons choisi un taux lié au marché du ‘repo’ parce qu’il a résisté pendant des décennies et aux crises financières. C’est le marché le plus résilient que nous ayons», a justifié David Bowman, directeur associé auprès du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, en mai lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association internationale des swaps et dérivés (Isda). Il a ensuite expliqué que le CME intégrait bien les recommandations du comité chargé d’opérer la transition (Alternative Reference Rates Committee, ARRC) dans ses contrats de licence.

… et inertie

Certains spécialistes jugent encore que le taux Sofr n’aiderait pas les marchés à résister à certaines tensions lors d’une éventuelle crise bancaire. Si la liquidité disponible était liée uniquement à ce taux au jour le jour, il incomberait à la banque centrale de faire tourner davantage ce «cash», seule contrepartie en laquelle les banques commerciales ont alors confiance, et elle n’y arriverait peut-être pas aussi facilement avec le Sofr, malgré sa transparence, qu’avec le Libor USD…

D’après les statistiques de l’ARRC, près de 100% des produits «cash» de type obligations à taux variable FRN, prêts syndiqués et titres adossés aux prêts hypothécaires (MBS) sont désormais assis sur le taux Sofr. Et les opérateurs sur les marchés de dérivés, notamment les contreparties centrales (CCP), auraient accéléré la transition loin du Libor USD ces derniers mois. L’Isda estimait pourtant à 80% les dérivés/swaps de taux (IRD) en dollars négociés sur la base du Sofr en mai.

Outre des mesures mises en place dans le «Libor Act» fin 2021, Meredith Coffey, vice-présidente de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA), a rappelé au site IFR que les contrats sur le Libor USD pourraient aller jusqu’à leur terme sans besoin de changer de référence, par exemple jusqu’au 20 septembre pour un contrat fixé le 20 juin sur un Libor USD 3 mois. Les analystes de Barclays cités par Bloomberg indiquent pour leur part que 55% des titrisations de prêts à effet de levier (collateralized loan obligations, CLO) en dollars feraient encore référence à l’ancien indice, avec des maturités en théorie plus longues. Mais d’autres estiment que ce serait potentiellement moins, et que la partie la plus dure du mouvement face à l’inertie du marché est désormais presque aboutie.

