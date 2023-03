Les marchés chinois anticipent le rattrapage de l’activité

Le rallye sur les actions chinoises a de quoi faire oublier la contreperformance de l’an dernier. L’indice CSI 300 a ainsi gagné 17,5% depuis son point le plus bas atteint en novembre, une performance qui pâlit face à celle du MSCI China (+41,4%) ou du Hang Seng, coté à Hong Kong (+47,5%). La réouverture et le soutien au secteur immobilier ont soutenu les valorisations, mais celles-ci pourraient commencer à manquer de support : l’activité n’a pas progressé à la vitesse espérée, la plupart des analystes s’attendant à ce qu’elle reprenne à partir de mars, voire avril.

Les indices pourraient continuer sur leur lancée. «Le rallye s’est joué sur le rebond des valorisations, qui étaient à un niveau très faible en novembre, rappelle Xavier Chapard, stratégiste chez LBPAM. Les marchés pourront toutefois continuer à progresser de 15 à 20% avec l’amélioration des perspectives de résultats, qui n’ont pas encore été révisées». Par ailleurs, malgré des flux entrants records (20,6 milliards de dollars en janvier sur les titres continentaux, selon des données de Stock Connect), les investisseurs internationaux demeurent sous-exposés à la Chine. Reste à déterminer si ces acteurs accepteront de s’exposer à la géographie après avoir raté une partie du rebond.

Cycle décalé

Les valorisations sont de fait élevées par rapport à l’historique de long terme, mais à 11 fois les bénéfices anticipés pour les 12 prochains mois, ces dernières se payent avec une décote de 25% par rapport aux actions mondiales, explique Frédéric Rollin, conseiller en investissement chez Pictet AM. «C’est largement justifié par rapport aux autres marchés actions.La réouverture de la Chine va permettre d’afficher un différentiel de croissance supérieur, ce qui se répercutera sur les résultats des entreprises. Or dans un monde en ralentissement, des croissances bénéficiaires seront rares et feront la différence.» Le ratio cours/bénéfice ajusté du cycle (PER) est par ailleurs proche de son plus bas historique, à 15,5 contre une moyenne de 25.8, souligne Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d’actifs chez Invesco.

Un autre soutien pourrait venir de la politique monétaire. «Il y a un put PBoC potentiel, comme il y a eu un put Fed ou BCE, affirme Frédéric Rollin. Si la reprise est plus poussive que ne l’espèrent les autorités, la politique monétaire a de la marge pour prendre le relais.» L’emploi du stock d’épargne accumulé par les ménages, qui a crû de 2.610 milliards de dollars l’an dernier, un record absolu, pourrait aussi soutenir les marchés. Un moral des consommateurs qui demeure faible et deux années de contreperformances boursières vont toutefois peser sur l’appétit pour le risque des plus de 210 millions d’investisseurs particuliers. Enfin, les tensions géopolitiques pourraient continuer d’influer sur le sentiment en 2023. Les accusations d’espionnage entre Etats-Unis et Chine ont contribué à la correction sur les titres - le Hang Seng a ainsi perdu 8,3% depuis le 26 janvier.

Défis

Au delà de 2023, les perspectives économiques chinoises restent toutefois mitigées . «A court terme, le thème de la réouverture a soutenu les marchés. Mais l’économie chinoise reste confrontée à des problématiques de long terme, démographie, immobilier, changement de modèle économique, qui vont limiter sa croissance. Nous ne nous attendons pas à ce que les valorisations progressent au-delà de leur niveau actuel à terme», estime Xavier Chapard. Il faudra sans doute davantage que la réunion de début mars, durant laquelle le nouveau gouvernement se rassemblera pour la première fois, pour formuler une réponse convaincante aux défis de la Chine.