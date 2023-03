Les investisseurs ont manqué le rallye de début d’année

Les étoiles se sont de nouveau alignées pour les marchés actions. Avec une progression de 6,3%, l’indice S&P 500 réalise son meilleur début d’année depuis 2019. Et même depuis 2015 pour les actions européennes, l’indice Stoxx 600 progressant de 6,8%. Les bonnes nouvelles sur le front de l’énergie en Europe et celles d’une réouverture de la Chine ont soutenu le regain d’appétit pour le risque dans un contexte d’un repli de la volatilité sur les marchés de taux, le marché anticipant une baisse rapide de l’inflation et des banques centrales moins restrictives.

Mais si le marché a bien performé, les investisseurs n’en ont pas forcément tiré profit. «Le mois de janvier n’a pas été bon pour les investisseurs à l’inverse du mois de décembre», relève Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. Les investisseurs ont débuté 2023 comme ils avaient terminé l’année 2022, avec un positionnement très défensif. Dans un marché baissier en décembre, leur performance a été plus positive en relatif. Mais le rebond rapide dans les premiers jours de 2023 ne leur a pas permis d’en profiter.

«Peu ont profité du rebond cyclique», poursuit le stratégiste qui évoque des portefeuilles avec des niveaux de cash encore très élevés (jusqu’à une trentaine de pourcents). Michel Saugné, responsable de la gestion chez Tocqueville Finance, relève également ce positionnement très défensif du marché l’an dernier: «Le niveau de cash était au plus haut, les actions européennes ont enregistré des décollectes historiques et les positions vendeuses étaient au plus haut depuis mars 2020». Le gérant a réduit en décembre opportunément de 5 points le cash ses portefeuilles actions tout en le laissant à un niveau qu’il considère comme encore élevé de 5%.

La hausse de janvier s’est donc faite sans véritable réallocation de la part des investisseurs. «Les marchés ont joué ce mini-'Boucles d’or’ mais la hausse a été alimentée par les rachats de positions vendeuses (short covering)» poursuit Emmanuel Cau. Des ajustements de positions principalement réalisés par les hedge funds. Pour couvrir la corrélation positive entre les actions et les obligations, dans un contexte de forte inflation et de volatilité sur les taux, ces derniers ont vendu de la volatilité actions, via des positions shorts. «Avec la baisse de la volatilité sur les taux, ils ont moins besoin de couper les actions», explique le stratégiste de Barclays qui ajoute que la hausse a entraîné des achats des fonds jouant le momentum de marché, alimentant la hausse.