Les inquiétudes sur l’offre russe soutiennent le pétrole

Le Brent s’est stabilisé autour de 83,1 dollars le baril lundi, en progression de 3,2% par rapport à son point le plus bas atteint mercredi dernier. De fait, la Russie a annoncé son intention de réduire les exportations de pétrole de ses ports occidentaux de 25 % en mars par rapport à février, dépassant ainsi les réductions de production de 500 000 barils par jour annoncées précédemment. Le pays a par ailleurs cessé ses exportations par pipeline en direction de la Pologne. Les anticipations de rebond de la demande chinoise soutiennent par ailleurs les prix, malgré des inventaires américains à leur niveau le plus élevé depuis septembre (850,6 millions de barils). L’inflation persistante aux États-Unis, qui implique un resserrement monétaire plus fort que prévu, n’a pas suffi à peser sur les cours.