Les indicateurs économiques confirment un ralentissement aux Etats-Unis

Plusieurs indicateurs publiés mercredi, en-dessous des attentes, confortent le scénario d’une baisse des pressions inflationnistes et d’un ralentissement de la demande aux Etats-Unis. Les ventes au détail ont reculé plus que prévu en décembre, en repli de 1,1% (contre -0,8% attendu par les économistes) après -1% en novembre, selon le département du Commerce. «Les fortes hausses de prix des mois précédents ont rongé les budgets des consommateurs américains à tel point que fin 2022, les consommateurs ont commencé à réduire considérablement leurs dépenses, relève Erik Norland, économiste chez CME Group. L’indice des prix à la production a reculé de 0,5% par rapport à novembre et sa progression sur un an a décéléré à 6,2%, a annoncé le département du Travail, après respectivement un gain de 0,2% et 7,3% (chiffres révisés) en novembre, suggérant que le pic d’inflation est désormais passé.