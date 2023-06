Les gestions s’interrogent sur le niveau actuel des marchés actions

Une consolidation toujours attendue à court terme. La baisse des marchés actions occidentaux en mai (-4,4% sur le CAC 40, -3,2% sur l’Euro Stoxx 50 et -0,8% sur le S&P 500) donnerait-elle le ton des prochaines semaines ? Prudent, le Panel Actions garde quasiment inchangés ses objectifs sur le CAC 40 et l’Euro Stoxx 50, espérant seulement une légère progression dans un an. En revanche, il relève ses cibles sur les marchés américains et japonais, bien qu’elles restent inférieures aux niveaux actuels.

Toutefois, les 19 gérants du Panel Actions interrogés par L’Agefi du 22 mai au 1er juin restent très partagés sur l’évolution de la place parisienne. A six mois, sept gestions ont abaissé leur objectif, notamment Richelieu Gestion, Amplegest, Cholet Dupont Oudart et Federal Finance Gestion, pour quatre à les avoir remontés. Désormais, le Panel anticipe une baisse de 1,7% du CAC 40 à six mois, et même de 20% pour Lazard. En revanche, sur un an, il devrait grappiller 0,9%, voire rebondir de 6% pour Goldman Sachs AM et Groupama AM, après avoir déjà gagné 12% depuis le début de l’année.

Du côté de l’Euro Stoxx 50, les quelques mouvements haussiers n’ont pas modifié les objectifs. A six mois, les gestions tablent sur un recul de 2,2% et sur un retour au niveau actuel (+0,4%) dans un an. L’amplitude des prévisions reste forte entre le -19% de Lazard et le +6,5% de Crédit Mutuel AM, DPAM et Goldman Sachs AM. L’indice paneuropéen a déjà engrangé 14% depuis début janvier.

En revanche, plus d’une gestion sur deux a relevé ses objectifs sur le S&P 500, courant après la progression de l’indice, qui gagne 11% depuis le début de l’année. Les autres ont opté pour le statu quo. Malgré cela, le Panel anticipe un recul de 4% à six mois et de 2% à un an. Là aussi, le grand écart existe, entre la vision pessimiste de Lazard (-23% à un an) et celle optimiste de Raymond James (+12% à un an).

Même scénario sur la place japonaise. Quasiment toutes les gestions ont relevé leurs objectifs. Néanmoins, le Panel table sur une baisse de 4,4% à six mois, et de 2,9% à un an, alors que le Nikkei gagne près de 21% depuis le début de l’année, dont 7% sur le seul mois de mai. Aussi, les plus confiants, Goldman Sachs AM, Amplegest et Crédit Mutuel AM tablent seulement sur une progression de 5% sur un an.