Les gestions n’ont jamais eu autant d’appétit pour l’obligataire

Inversion de tendance. Comme en janvier dernier, les obligations pèsent plus lourd que les actions au sein des portefeuilles des panélistes. Signe de prudence et de retour vers une stratégie plus défensive avant l’été et la saison des résultats du premier semestre.

D’ailleurs, un tiers des 23 gérants interrogés par L’Agefi entre le 22 mai et le 1er juin a préféré s’alléger en actions. En particulier Crédit Mutuel AM (-5 points à 45%), Natixis IM (-5 points à 40%), BFT IM (-3 points à 22%) et Schroders (-3 points à 31%). Quelques gérants ont néanmoins opté pour une position plus agressive, dont UBP (+6 points à 50%) et Amplegest (+2 points à 51%). Désormais, seuls trois panélistes – State Street GA, ABN Amro et Fidelity – continuent à surpondérer les actions par rapport à leur propre indice de référence.

Cet arbitrage s’est fait au bénéfice de l’obligataire, qui gagne 2 points à 46%. Soit le plus haut niveau depuis octobre 2010 ! Presque une gestion sur deux a accru son exposition au crédit. Parfois très fortement, comme Amundi (+16 points à 56%), Schroders (+12 points à 44%) ou encore BNPP AM (+8 points à 35%). De sous-pondérer, le Panel est revenu à neutre sur cette classe d’actifs. Seules trois gestions ont opté pour un allègement, UBP (-6 points à 36%) et Amplegest (-2 points à 35%) et State Street GA (-1 point à 30%).

L’équilibre entre actions et obligations évolue vite. «Les marchés de taux et d’actions n’intègrent pas forcément les mêmes scénarios et les probabilités d’occurrence n’ont jamais été aussi partagées, notait récemment Schelcher Prince Gestion. Les taux valorisent une récession alors que les actions penchent pour un atterrissage en douceur». Aussi, la société de gestion juge «pertinent» d’équilibrer son portefeuille avec des stratégies très défensives et d’autres plus cycliques «correspondant à un scénario plus positif et présentant un bon ratio rendement/risque».

Si la poche de cash reste à stable à 6%, cette classe d’actifs a enregistré le plus grand nombre de mouvements. Avec une tendance baissière marquée, dans le sillage d’Amundi (-13 points à 0%), de Schroders (-7 points à 4%), de BNPP AM (-6 points à 7%) et de Swiss Life AM (-4 points à 0%). Les haussiers étaient menés par Crédit Mutuel AM (+5 points à 10%) et Natixis IM (+5 points à 14%). Le monétaire reste le seul segment surpondéré.

Les actifs alternatifs ne séduisent pas davantage les gestions. Ils ne pèsent plus que 4% des portefeuilles, le plus bas niveau historique du Panel, déjà touché en mars et avril. Les mouvements ont été rares et de faible amplitude.