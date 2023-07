Les émissions de dettes financières bouclent un semestre record

Le marché primaire des dettes financières a commencé l’année sur les chapeaux de roue : malgré le ralentissement lié à la crise bancaire en mars, les émissions ont bouclé un premier semestre record, avec, pour les banques européennes, plus de 360 milliards d’euros dans les trois principales devises, +32% par rapport au premier semestre 2022, déjà record. Les émissions en euros ont augmenté de 26% et battu leurs récents records pour les obligations sécurisées (covered bonds, CB), avec 141,8 milliards (+15% par rapport au S1-2022), les obligations senior préférées (OpCo), avec 75,9 milliards (+71%), les obligations senior non préférées (SNP/HolCo), avec 75,9 milliards (+13%), et même les obligations subordonnées Tier 2, avec 15,3 milliards (+24%), selon les données de Crédit Agricole CIB. Les émissions de dettes subordonnées Additional Tier 1 (AT1) ont davantage souffert après la faillite de Credit Suisse, qui avait abouti à effacer ces titres et à fermer ce marché, jusqu’à une émission de BBVA le 12 juin, mais elles ressortent encore à 7,4 milliards (au lieu de 3,5 milliards en 2022).

Besoins liés au resserrement monétaire

Dans la continuité de la deuxième partie de l’année dernière, les covered bonds et les obligations senior ont été sur le devant de la scène : «La plupart des banques européennes avaient rempli leurs ratios réglementaires MREL/TLAC en 2022 et sont donc désormais davantage dans une logique de renouvellement sur les dettes plus subordonnées (à partir de SNP), rappelle Cécile Bidet, responsable des émissions de dette (DCM) pour les groupes financiers chez Crédit Agricole CIB. En revanche, elles ont dû anticiper la fin des opérations de refinancement ciblé à long terme (TLTRO 3) de la Banque centrale européenne (BCE), accélérée depuis cet automne. Cela a augmenté les besoins de financement et de liquidité.» La spécialiste évoque par ailleurs une guerre des dépôts relancée avec la hausse des taux, davantage sur les dépôts des entreprises que des particuliers pour l’instant, sauf en France, où les banques ont beaucoup souffert des transferts vers le Livret A.

«Certaines banques avaient aussi décidé d’optimiser leurs ratios de liquidité à court (LCR) et à long terme (NSFR), et de les faire reconverger vers leur cible financière, mais l’importance de la liquidité, mise en avant avec les épisodes SVB, aux Etats-Unis, et Credit Suisse, a changé la donne, ce qui a un peu soutenu les besoins de financement, ajoute Cécile Bidet. On a vu plus d’émissions ‘défensives’, à 2-3 ans et à taux variable (FRN)», par exemple pour des banques nordiques qui peuvent être exposées à des pressions particulières. Avec l’approche de la fin de la hausse des taux, Deutsche Bank a rouvert le marché des covered bonds à 10 ans le 10 mai : ce n’était plus arrivé depuis plus d’un an car les investisseurs ne voulaient plus s’exposer sur des maturité longues via le marché primaire.

Second semestre plus calme ?

«Les investisseurs ont eu beaucoup de choix, et deviennent donc plus sélectifs, comme on l’a vu sur les obligations sécurisées avec des écarts de 5 points de base (pb) entre différentes émissions de même type.» Les émissions de «covered», sur lesquelles on a vu une première annulation historique dans la phase finale du processus le 19 juin (Bausparkasse Schwaebisch Hall), sont depuis peu pénalisées par l’arrêt des réinvestissements du programme d’achats (APP/CBPP3) de la BCE au 1er juillet. «Sur les autres segments, les investisseurs ont retrouvé du rendement via les grandes banques très sûres, et délaissent un peu les émissions de banques plus petites, plus exposées au ralentissement dans un contexte économique et géopolitique encore assez incertain, et aux problèmes de liquidité sur le marché secondaire, poursuit Cécile Bidet. On note aussi que les émissions ‘green’, si elles ne proposent pas toutes de ‘greenium’, ont l’avantage d’assurer à l’émetteur une exécution plus sûre grâce à la diversité d’investisseurs qui en font une priorité.»

Après six mois record liés à la fin des TLTRO, à la guerre des dépôts et à la recherche de liquidités, l’experte conclut que le marché primaire des dettes financières pourrait être plus calme au second semestre car les banques européennes ont bouclé 70% de leur financement 2023. Cela permettrait aux investisseurs de voir les spreads ne pas trop s’écarter, voire se resserrer, sur le marché secondaire. A moins qu’elles n’anticipent leur financement 2024 si le marché est porteur.

