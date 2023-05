Les économies occidentales s’affranchissent de la Chine

L’affaiblissement de l’activité en Chine en mai a jeté un froid sur les marchés mercredi. L’indice PMI manufacturier a accentué sa contraction, tandis que la croissance dans les services commence à ralentir. «Il y a une déception dans la reprise chinoise, que le marché attendait en ‘V’, souligne Catriona Macnair, gérante chez abrdn. La confiance des consommateurs est problématique malgré un taux d’épargne élevé et une inflation basse.»

Cette faiblesse n’est pas étonnante, pour Bruno Cavalier, chef économiste d’Oddo BHF : «L’Etat a totalement éteint le secteur de la construction, qui participait à près de la moitié de la croissance du PIB dans les années pré-Covid. Cette phase va prendre du temps à être digérée.» Un rebond massif de l’économie chinoise auquel Mabrouk Chetouane, économiste chez Natixis IM, n’a jamais cru. «Il y a un sens à ce que la reprise soit progressive pour éviter une relance par le crédit comme par le passé avec tous les déséquilibres que cela entraîne. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que la Chine prenne le relais de la croissance mondiale.» Le marché y a pourtant cru dès la réouverture post-Covid en début d’année. Mais les économies développées n’ont pas eu besoin de ce soutien.

La reprise de l’activité en Chine juste après la réouverture de l’économie a bien sûr aidé, mais les moteurs les plus puissants ont été l’absence de crise énergétique et les politiques budgétaires expansionnistes. «L’une des raisons pour lesquelles la croissance a été plus résiliente au premier trimestre est le soutien des politiques budgétaires, qui ont amorti l’effet de la politique monétaire restrictive», affirme Marc-Antoine Collard, économiste chez Rothschild & Co. Ce qui a créé chez les investisseurs un faux sentiment sur l’efficacité de la politique monétaire et l’idée d’un cycle sans véritable ralentissement. «Les effets longs de cette politique plus restrictive ont été anesthésiés et tout simplement retardés», poursuit-il.

L’une des clés réside, pour l’économiste, dans le refroidissement d’un marché du travail qui reste toujours très solide. «Certains chiffres décélèrent, constate Léa Dauphas, chef économiste chez TAC Economics. C’est le cas de la production industrielle, mais aussi des ventes au détail. Mais nous voyons aussi une bonne résilience de l’économie au premier semestre cette année, car nous avons encore une demande post-Covid refoulée, et surtout un marché du travail très robuste.» Les économies développées ne seraient pas encore dans le scénario tant redouté de la récession.

L’économie américaine en mode «atterrissage»

«Il est difficile de se prononcer. Si l’économie ralentit, elle tient grâce à un marché du travail toujours bien orienté mais aussi grâce à l’excès d’épargne accumulée encore disponible, juge pour sa part Mabrouk Chetouane. L’inflation soutenue, notamment dans le secteur des services, témoigne de la solidité de la demande, aux Etats-Unis comme en Europe. Nous ne sommes pour le moment que dans un affaiblissement de la croissance, pas un ralentissement marqué qui conduit vers la récession, difficile à imaginer vu le niveau d’emploi, notamment aux Etats-Unis.»

De fait, aux Etats-Unis, où l’administration Biden semble sur le point de se sortir de l’impasse liée au plafond de la dette, l’économie résiste plus qu’attendu, tout en montrant des signes de faiblesse pour les prochains mois. La deuxième estimation de croissance du PIB est ressortie en hausse de 1,3% en rythme annualisé au premier trimestre (0,3% en rythme trimestriel), légèrement supérieure aux prévisions, de 1,1%. «Avec une composante investissement en chute (-5,4% pour le résidentiel) ou faible (+1,4% pour l’investissement fixe non résidentiel), et des dépenses de consommation en hausse marquée (+3,8%), note Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier. Comme en Chine, cela explique la dichotomie entre les secteurs manufacturiers et construction, sensibles à la hausse des taux, et le secteur des services, qui résiste bien grâce à l’excès d’épargne.»

Les indicateurs prospectifs d’avril montraient bien, outre-Atlantique comme un peu partout ailleurs, les chemins différents entre industrie et services, avec les PMI (55,1 dans services, 48,5 dans l’industrie) comme avec les ISM (51,9 dans les services, 47,1 dans l’industrie). Mais il y a des signes que l’économie ralentit et que la croissance est sans doute au-dessous de son potentiel. Donc désinflationniste, même si l’inflation reste élevée, entre 4,4% pour l’indice PCE et 4,9% pour l’indice CPI.

«Quoi qu’il en soit, la Fed ne doit pas être trop loin du but, poursuit Bruno Cavalier. Les standards du crédit montrent que le resserrement monétaire fait son œuvre, même si c’est lent, et les facteurs d’inflation autres que les profits et les salaires sont revenus à la normale. Restent ces deux derniers, liés à la solidité du marché du travail et, en conséquence, à la capacité des entreprises à poursuivre leurs hausses de prix.» Malgré une hausse des salaires toujours proche de 5% aux Etats-Unis, et des emplois vacants à nouveau en hausse, à 10,1 millions selon les statistiques Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey) d’avril publiées le 31 mai, les économistes rappellent que ces indicateurs retardés ne prennent pas bien en compte le temps de diffusion de la politique monétaire.

Une question de temps

La récession ne serait qu’une question de temps. «Nous ne faisons que décaler ce scénario au second semestre, car les conditions de la récession sont déjà en place, mais elles sont plus lentes à se diffuser», estime Léa Dauphas. Aux Etats-Unis, des conditions monétaires restrictives, une baisse des profits des entreprises non financières et un affaiblissement des ventes au détail pointent dans cette direction.

«Nous voyons déjà les premiers effets de la politique monétaire restrictive, avec plusieurs trimestres de stagnation en Europe, relève Marc-Antoine Collard. Mais les effets des conditions financières plus restrictives sont plutôt devant nous, et basculer en récession ne se fera pas sans pertes d’emplois.»

Un autre point d’ancrage reste la consommation des ménages, soutenue par l’excès d’épargne. «Mais cette épargne s’est largement normalisée», indique Didier Borowski, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques chez Amundi Institute. Ce dernier prédit un net tassement de la consommation d’ici à la fin de l’année car les situations d’épargne des ménages sont de plus en plus sous pression. Ce qui est déjà visible. Le taux d’épargne des ménages américains est passé de 12% du revenu disponible en moyenne en 2021 (avec un pic à 26% en cours d’année) à un niveau habituel d’environ 4% depuis le début 2022. Leur épargne excédentaire est, quant à elle, en train de s’amenuiser, revenant sous la barre des 500 milliards de dollars. Il est peu probable que les ménages continuent de puiser au même rythme dans leur épargne pour maintenir leurs dépenses.

Une telle situation n’est pas différente en Europe, où il n’y a pas eu de réelle boucle prix-salaires, selon l’économiste. Les services, qui ont été à l’origine de la résilience de l’économie depuis le début de l’année, devraient à leur tour être de moins en moins résilients. Or, le secteur manufacturier ne sera pas non plus en mesure de soutenir la conjoncture mondiale. La récession est au bout du chemin.◆

