Les devises du Caucase profitent de la guerre

Les devises de la Géorgie (lari), l’Arménie (dram) et du Tadjikistan (somoni) ont affiché les meilleures performances face au dollar de l’ensemble des devises, soutenues par l’exode des Russes fuyant la mobilisation. Le dram a gagné 18,5 % par rapport au dollar depuis le début de l’année, contre 13 % et 10 % pour le lari et le somoni. Les énormes entrées de capitaux ont gonflé leurs réserves de change et amélioré la balance des comptes courants de ces économies : les transferts de fonds en direction de l’Arménie ont été multipliés par quatre sur un an, tandis que les transferts vers la Géorgie ont été multipliés par cinq sur la période. Illustration de l’impact économique de l’afflux de Russes, la banque centrale d’Arménie a relevé ses prévisions de croissance du PIB de 4,9 % à 13 % en 2022. À l’inverse, la roupie indienne est la devise asiatique émergente la moins performante avec une chute de 11,3 %, sa plus forte baisse annuelle depuis 2013, à 82,72 pour un dollar. Les hausses de taux de la Fed ont pesé sur la monnaie, qui a également été victime d’une remontée des cours du pétrole qui a poussé le déficit courant de l’Inde à un niveau record au trimestre de septembre en valeur absolue. À l’approche de 2023, les acteurs du marché estiment que la roupie devrait s’apprécier, grâce à la détente des prix des matières premières et à l’espoir que les investisseurs étrangers continuent d’acheter des actions indiennes.