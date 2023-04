Les dettes bancaires en euros s’en sortent, pas les AT1

———————————— La crise du covid en 2020 sur les banques périphériques, la guerre en Ukraine en 2022 sur les banques de l’Est : ce sont désormais la hausse des taux et les craintes de crise bancaire qui provoquent des écartements sur les protections sur les défauts (CDS). Avec les banques nordiques à cause du risque immobilier, ou les banques italiennes à cause de prêts non performants (NPL) en hausse.