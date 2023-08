Les créations d’emplois diminuent mais le marché du travail américain reste tendu

L'économie américaine a créé moins d’emplois qu’attendu en juillet, mais la croissance des salaires et le recul du taux de chômage indiquent que les conditions du marché du travail restent tendues.

Au cours du mois dernier, les Etats-Unis ont créé 187.000 emplois non-agricoles après 185.000 (chiffre révisé en baisse par rapport aux 209.000 initialement annoncés) en juin, annoncé vendredi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 200.000 créations de postes.

Toutefois, le salaire horaire moyen a augmenté, comme le mois précédent, de 0,4%, alors que le consensus tablait sur une hausse plus faible, de 0,3%. Il affiche sur un an une progression de 4,4%. Par ailleurs, le taux de chômage ressort à 3,5%, après avoir atteint 3,6% en juin.

Faible réaction

Ces données étaient très attendues par les investisseurs pour se faire une idée de la trajectoire future des taux de la Fed, alors que la solidité du marché du travail et la dynamique des salaires préoccupent la banque centrale. Le taux de chômage reste bien inférieur à la dernière estimation médiane de la Fed, de 4,1% pour le quatrième trimestre de cette année. Et la croissance des salaires sur un an reste trop élevée pour être compatible avec l’objectif d’inflation de 2% de la Réserve fédérale.

Ces statistiques étaient d’autant plus attendues après les récentes tensions sur les marchés de taux aux Etats-Unis. Sur les marchés, Wall Street ouvre en baisse après ces chiffres, mitigés mais non loin des attentes. L’indice S&P 500 repart dans le vert après trois éances de baisse, avec un gain de 0,6%. Le Nasdaq avance de 0,8%. Les investisseurs saluent aussi les bons résultats d’Amazon, dont l’action bondi de 9% à l’ouverture.

Sur les taux, cela se traduit par une repentification de la courbe. Après trois séances de correction, la partie longue de la courbe se détend nettement (-7 points de base pour le Treasury à 10 ans, à 4,11%) tandis que les taux courts s’écartent légèrement ou sont stables.

Sur le marché monétaire, les investisseurs anticipent toujours un statu quo de la Fed (81,5% de chance, selon l’outil Fedwatch de CME Group) lors de sa prochaine réunion en septembre.

