Les compléments de prix mettent de l’huile dans les rouages du M&A

En quelques jours début janvier, quatre opérations de rachat de biotechs ont été lancées par des laboratoires pharmaceutiques. Quatre transactions qui partagent un point commun : les acquéreurs proposent tous aux actionnaires un complément de prix potentiel qui pourrait être versé en sus de celui offert pour l’opération à condition qu’un ou plusieurs événements se matérialisent avant une échéance donnée. Pour ce faire, les initiateurs utilisent un instrument financier appelé «contingent value right» (CVR) ou «certificat de valeur conditionnelle» (CVC). Le 9 janvier, Ipsen a ainsi proposé aux actionnaires d’Albireo un complément de 10 dollars par titre si un traitement développé par la société est autorisé aux Etats-Unis avant le 31 décembre 2027. Le même jour, AstraZeneca a offert un CVR d’une valeur potentielle de 500 millions de dollars dans le cadre du rachat de CinCor. La veille, l’italien Chiesi avait proposé un complément de prix de 225 millions aux actionnaires d’Amryt Pharma et, le lendemain, BioNTech annonçait des paiements d’étape complémentaires pouvant atteindre 200 millions de livres dans le cadre de l’acquisition d’InstaDeep.

Très utilisé dans la pharma

«Les CVR et autres mécanismes de compléments de prix ont été popularisés par le rachat de Genzyme par Sanofi en 2011 mais ils existaient avant et restent depuis très utilisés dans le secteur de la pharmacie», explique Marc Demuth, managing director Corporate Finance chez BNP Paribas. L’industrie est particulièrement friande de ce type d’instruments car ils peuvent être mis en place sur la base d’éléments objectifs incontestables. «Des compléments de prix ne peuvent être envisagés que lorsque la survenue potentielle d’un événement clair, binaire, peut être identifié, telle l’autorisation d’un médicament, la vente d’un actif ou le règlement d’un litige», indique Marc Demuth. La multiplication des opérations avec CVR dans la santé ces derniers jours «n’est pas nécessairement annonciateur d’une nouvelle tendance», estime un analyste parisien, mais «les laboratoires ont pu être échaudés par des acquisitions de biotechs décevantes, comme Ipsen avec Clementia par exemple, et les compléments de prix permettent de limiter les risques financiers». Les CVR ou assimilés «permettent de réconcilier les positions entre initiateurs et cibles, ce qui peut être particulièrement compliqué dans le secteur des biotechs», confirme Marc Petitier, associé en M&A chez White & Case.

Des caractéristiques qui expliquent que les compléments de prix soient largement cantonnés au domaine de la pharmacie. D’autant que ces solutions peuvent être lourdes à mettre en œuvre. En France, elles «peuvent prendre la forme d’instruments financiers, comme le peuvent être les CVR américains, négociables ou non, mais l’acquéreur peut aussi opter pour le structurer sous forme de droits dans le projet d’offre publique», explique Marc Petitier. «Dans ce dernier cas, le fait que l’OPA soit centralisée facilite l’identification des actionnaires». Dans les faits, «ces instruments sont souvent structurés sous forme de bons ou de certificats, cotés ou non», estime Pierre Thomet de Linklaters. La question de la mise en place d’une garantie bancaire pour assurer le bon paiement des droits le moment venu se pose également. «L’AMF a fait évoluer sa doctrine sur ce point après le refus d’un acquéreur de verser un complément de prix dû aux anciens actionnaires de Systran en 2017. Depuis l’Autorité pousse à la mise en place de telles garanties bancaires, ce qui a un coût», détaille Pierre Tourres de Linklaters.

Peu de paiements

Dans ces circonstances, les opérations avec complément de prix réalisées ces dernières années en dehors du monde des biotechs sont restées limitées à des cas bien particuliers. Les actionnaires de Grand Marnier ont ainsi pu bénéficier d’un «bonus» de 120 millions d’euros grâce à la vente d’une villa sur la côte d’Azur trois ans après l’OPA de Campari. Ceux de Maurel & Prom ont pu toucher 0,5 euro supplémentaire par action grâce à la hausse du prix du pétrole dans le cadre du rachat par Pertamina. Dans le cas de Systran, le paiement était lié au règlement d’un litige avec la Commission européenne.

Un élargissement de ce type de mécanisme à plus d’opérations n’est pas anticipé par Bruno Derieux de Linklaters même s’ils ont pu bénéficier d’une utilisation accrue «liée à la volatilité brutale des résultats d’entreprises pendant la crise sanitaire et au déclenchement de la guerre en Ukraine». «En théorie, les secteurs de l’énergie ou des matières premières pourraient être propices à la mise en place de compléments de prix», imagine toutefois Marc Demuth. «Dans le contexte actuel on observe un plus grand usage des instruments permettant de rapprocher les positions des vendeurs et des acheteurs, ce qui peut inclure des transactions inférieures à 100% du capital, la mise en place de crédits vendeur mais également des mécanismes de complément de prix», ajoute Marc Petitier. Une évolution qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les actionnaires car elle n’offre aucune certitude de paiement. «Sur la douzaine de CVR que nous avons identifiés comme étant arrivés à échéance parmi ceux émis les cinq dernières années, la moitié n’a pas été payée et un seul l’a été en intégralité», confie Marc Demuth. Un chiffre qui n’étonne pas Marc Petitier «car l’acheteur a de la latitude dans l’exploitation de la cible post offre publique et peut trouver des moyens d'éviter un paiement». A bon entendeur.