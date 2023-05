Les chiffres de l’emploi progressent plus que prévu au Royaume-Uni

Adrien Paredes-Vanheule

L’association de la gestion d’actifs britannique, The Investment Association (IA) et le Thinking Ahead Institute, qui appartient au groupe Willis Towers Watson, ont lancé, début mai, une campagne visant à collecter des données plus détaillées sur la diversité, l'équité et l’inclusion des individus au sein du secteur local de la gestion d’actifs. Un questionnaire a été envoyé aux 250 membres de l’IA. Il est demandé aux sociétés de gestion de fournnir des données sur divers caractéristiques de leurs employés : genre, appartenance à un groupe éthnique, orientation sexuelle, milieu socio-économique, neurodiversité.