Les carburants sont la clé du verdissement du secteur aérien

La décarbonation du secteur sera au cœur des débats à l’occasion du forum que l’IATA (Association du transport aérien international) consacre à l’énergie à partir du 16 mai. En octobre 2021, ses membres se sont en effet fixé un objectif de neutralité carbone à horizon 2050.

Pour l’industrie, il s’agit d’accélérer des progrès technologiques qui ont déjà permis, au cours des 30 dernières années, de diminuer de 50% les émissions de CO2 par passager, selon l’ICAO (Organisation de l’aviation civile internationale). Cependant, les gains, à technologie inchangée, sont insuffisants. L’Agence internationale de l'énergie (AIE) a calculé qu’entre 2010 et 2019, l’efficacité énergétique des carburants s’est améliorée de 1,9 % par an, alors que ce chiffre atteignait 2,4% sur la décennie précédente.

Pour atteindre la neutralité carbone, les émissions de gaz à effet de serre devront être divisées par deux en 2050 par rapport à leur niveau de 2005. La feuille de route élaborée par l’IATA repose sur le développement de plusieurs solutions, la principale étant celle des CAD (carburants pour l’aviation durables ou ‘SAF’). 65% de la baisse des émissions de CO2 reposera sur le développement de ces carburants.

Les SAF sont aujourd’hui un marché de niche. La production actuelle – entre 300 et 450 millions de litres en 2022 – ne couvre que 0,1% des besoins des compagnies aériennes. En 2050, les volumes devront être multipliés par 1.000, ce qui implique un changement d’échelle de la capacité de production : 10 usines fonctionnent à l’heure actuelle, 300 à 400 usines devront être construites à horizon 2030, et jusqu’à 3.400 en 2050, selon les calculs du consortium MPP (Mission Possible Partnership). L’augmentation de la capacité de production électrique à partir de sources renouvelables est l’un des facteurs-clés de succès de la feuille de route.

A lire aussi:

«La montée en puissance de la production de SAF est effectivement assez lente, car elle touche l’ensemble de la chaîne de valeur », reconnaît un expert du secteur. La baisse des coûts est l’un des défis que la filière doit relever. Le prix du carburant d’origine fossile est d’environ 600 euros la tonne, tandis que les prix actuels des SAF sont 1,5 à 6 fois plus élevés, selon une étude publiée par Refuel Aviation Europe. Les spécialistes sont unanimes : sans subvention, il sera difficile de rendre ces carburants compétitifs.

En Europe, un accord est intervenu le 24 avril dernier à Bruxelles. L’initiative RefuelEU Aviation fait partie du paquet législatif Fit for 55, la stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Selon les termes de l’accord négocié par les députés avec le Conseil, à partir de 2025, les carburants d’aviation seront constitués a minima de 2% de SAF. Cette part augmentera tous les cinq ans: de 6% en 2030, jusqu’à 70% en 2050. De plus, les compagnies aériennes cesseront progressivement, à compter de 2024, de bénéficier des quotas gratuits de CO2 dont elles jouissent jusqu’à présent.

Le projet européen peine à séduire

Le cas des SAF illustre encore une fois la différence d’approche entre Washington et Bruxelles dans la conception des politiques destinées à accompagner la transition énergétique. «D’un côté, il y a une obligation à incorporer du SAF dans le carburant, mais pas d’incitation pour développer la production ; de l’autre, aucune obligation, mais des subventions pour accélérer la production», pointe un observateur. «La tonne de SAF coûte 2.500 euros/t aux Etats-Unis et 5.000 euros/t en France», poursuit-il. Des mesures destinées à améliorer la compétitivité de la filière française devraient être annoncées à l’occasion du salon du Bourget, au mois de juin.

Les Etats-Unis, dont la capacité de production est inférieure à celle de l’Union européenne, ambitionnent de doubler leur production d’ici à 2030. «L’objectif est de produire 35 milliards de gallons par an d’ici à 2050 (132 milliards de litres, NDLR), avec une étape intermédiaire de 3 milliards de gallons d’ici à 2030. En 2022, la production de SAF pour le marché américain a atteint 15 millions de gallons, dont environ la moitié est produite aux Etats-Unis», explique la Clean Fuels Alliance America. 45 usines seraient en projet sur le sol américain selon le World Economic Forum, conséquence directe des politiques mises en place par l’administration Biden dès mars 2021 avec le SAF Act. En 2022, le Build Back Better Act instaurait un régime de crédits d’impôts particulièrement incitatifs, renforcé dans l’Inflation Reduction Act, et détaillé dans le «SAF Grand Challenge Roadmap», un programme publié en septembre 2022.

Dogme politique

Cependant, ce programme pourrait être une victime collatérale de l’affrontement entre Républicains et Démocrates sur les questions relatives à la lutte contre le changement climatique. Pas moins de 24 dispositifs d’incitation fiscale favorisant le développement des énergies vertes ont été supprimés ou amendés par la majorité républicaine de la chambre des Représentants dans le « Limit, Grow Save Act of 2023 », voté le 26 avril dernier. Si les SAF ont été relativement préservés par un amendement déposé en dernière minute, seuls les investissements formalisés par contrat entre le 26 août 2022 et le 19 avril 2023 pourront prétendre à des crédits d’impôt.

Cette bataille ne préfigure pas du contenu du texte final, qui n’a pas encore été débattu au Sénat, mais témoigne de la fragilité des dispositions prises par l’administration Biden, si le camp républicain devait remporter les prochaines élections présidentielles, en novembre 2024.