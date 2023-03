Les Bourses européennes continuent de se rassurer

Les places boursières européennes tentent un nouveau rebond ce vendredi, soulagées par l’annonce jeudi soir du soutien massif des grandes banques américaines à l’établissement en difficulté First Republic.

Au terme d’une semaine extrêmement difficile, marquée par le spectre d’une crise bancaire après plusieurs défaillances de banques régionales américaines et les difficultés de Credit Suisse, les actions européennes progressent nettement à l’ouverture, l’indice EuroStoxx 50 gagnant 1,2%. A Paris, le CAC 40 progresse de 0,9%, tandis que l’indice Dax avance de 1%. Madrid et Milan, où les banques sont un important secteur de la cote, grimpent respectivement de 1,25% et 1,1%.

A lire aussi:

Jeudi, Wall Street a terminé en forte hausse, l’indice S&P 500 progressant de 1,8% et le Nasdaq de 2,5%. Les Bourses asiatiques étaient également bien orientées ce vendredi matin.

La banque régionale américaine First Republic Bank a reçu jeudi le soutien financier de onze grandes banques sous la forme de dépôts non assurés totalisant 30 milliards de dollars (28,3 milliards d’euros), dont Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo pour un montant de 5 milliards chacune. Les grandes banques américaines, qui ont bénéficié ces derniers jours d’un afflux massif de dépôts suite aux défaillances de trois banques régionales, veulent montrer qu’elles sont au chevet des plus petites pour éviter une crise.

14e banque américaine

La banque californienne, dont le cours avait chuté ces derniers jours, le marché craignant un quatrième défaut en une semaine, avant de rebondir hier, est néanmoins le 14e établissement bancaire américain avec 212 milliards d’actifs. «Cette démonstration de soutien de la part d’un large éventail de banques est la bienvenue et démontre la résilience du système bancaire», ont déclaré dans un communiqué commun la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, le président de la Fed, Jerome Powell et le président de la FDIC, l’organisme américain de garantie des dépôts, Martin Gruenberg. Le weekend dernier la Fed et JPMorgan avait offert une facilité de 70 milliards, ce qui n’avait suffi face à la panique dans le marché. Au total les banques américaines ont emprunté 165 milliards à la Fed en une semaine.

Le secteur bancaire se reprend en Europe ce vendredi, mais de façon limitée,l’indice EuroStoxx des banques progressant de 1,6%. A Paris, l’action BNP Paribas progresse de 2,4% et la Société Générale rebondit de 4,6%. A Zurich, l’action Credit Suisse recule de 1,6%, à 1,99 franc suisse.

Autre signe que le marché retrouve un peu de calme, les indices de volatilité sont en net repli, tout en restant à des niveaux élevés, à 22,6 pour le Vix et 26,7 pour le VStoxx.

Pour la quatrième semaine consécutive, les sorties sur les actions se sont poursuivies mais ont été faibles à 26 millions de dollars, selon Barclays sur la base des données d’EPFR Global. Les actions américaines, malgré la forte baisse du marché, ont attiré 2,8 milliards (les autres zones étant en décollecte) sur une période de sept jours au 15 mars. «Les entrées sur les actions américaines ont été menées par le secteur de la technologie, ainsi que par les secteurs défensifs comme les utilities, la santé et la consommation non cyclique», indique Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays. Les services financiers et la consommation discrétionnaire ont également enregistré des achats à l’inverse de l'énergie, des matériaux et de l’industrie. En Europe, le secteur des télécoms est le seul à avoir enregistré des flux entrants, tandis que les financières, sans surprise, ont enregistré des sorties, accompagnées par la consommation discrétionnaire et la santé.

Les investisseurs ont surtout privilégié les actifs refuges, face aux craintes sur le secteur bancaire, avec une collecte record depuis avril 2020 pour les fonds monétaires de 112 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds d’emprunts d’Etat américains ont également bénéficié de la fuite vers la qualité avec des entrées de 9 milliards au plus haut depuis mai 2022.