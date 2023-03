First Republic Bank reçoit le soutien de onze banques américaines

La banque régionale américaine First Republic Bank a reçu jeudi le soutien financier de onze grandes banques sous la forme de dépôts non assurés totalisant 30 milliards de dollars (28,3 milliards d’euros). «L’action des plus grandes banques américaines reflète leur confiance dans le système bancaire du pays et contribue à garantir que First Republic dispose des liquidités nécessaires pour continuer à servir ses clients», ont souligné ces établissements dans un communiqué commun.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo se sont engagées à apporter 5 milliards de dollars chacune, tandis que la contribution de Goldman Sachs et de Morgan Stanley sera de 2,5 milliards de dollars. BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et US Bank participeront également à l’opération à hauteur de 1 milliard de dollars.

«Cette démonstration de soutien de la part d’un large éventail de banques est la bienvenue et démontre la résilience du système bancaire», ont déclaré dans un communiqué commun la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, le président de la Fed, Jerome Powell et le président de la FDIC, l’organisme américain de garantie des dépôts, Martin Gruenberg.

212 milliards de dollars d’actifs à fin 2022

First Republic, fondée en 1985 et basée à San Francisco, est la 14ème banque américaine par la taille de ses actifs qui s’élevaient à 212 milliards de dollars à fin 2022, pour des dépôts totalisant 176,4 milliards de dollars. Elle fournit des services de banque privée pour les particuliers et pour les entreprises et de gestion de fortune, avec des bureaux en Californie, mais également sur la côte Est (New York, Massachusetts, Connecticut, Floride), dans les Etats de l’Oregon, de Washington et du Wyoming.

Le profil de sa clientèle s’est récemment affaibli après les défaillances rapprochées de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate. Dimanche dernier, elle avait déclaré avoir renforcé et diversifié ses liquidités et disposer de 70 milliards de dollars grâce aux facilités offertes par la Fed et par JPMorgan.