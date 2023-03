La banque Silvergate inquiète les investisseurs

La situation financière de Silvergate inquiète de plus en plus. Ce dépositaire majeur de l'écosystème crypto a indiqué le 2 mars à la Securities and Exchange Commission (SEC) avoir retardé l’envoi de son rapport annuel, document exigé par le gendarme boursier américain pour toute société cotée en Bourse aux États-Unis. La banque crypto «ne s’attend pas à être en mesure de déposer le formulaire avant la date du 16 mars 2023», a-t-elle indiqué. Immédiatement après cette annonce, le titre a chuté de plus de 40% à Wall Street.

Son système de paiement Silvergate Exchange Network (SEN) permet de faciliter les transferts entre monnaies traditionnelles et cryptoactifs même lorsque la chambre de compensation des États-Unis est hors service. Elle occupe par exemple une place importante concernant le dépôt des réserves de l’USD Coin, le stablecoin de Circle actuellement le deuxième plus important de l’écosystème crypto avec une capitalisation de marché d’environ 42 milliards de dollars. Ces derniers mois, elle a notamment déclaré être exposée à BlockFi ou FTX.

Dans son message à la SEC, Silvergate a expliqué avoir besoin de temps supplémentaire pour compléter l’audit de son rapport financier, notamment en raison «d’enquêtes et investigations réglementaires» la concernant. Selon Bloomberg, le département spécialisé dans les fraudes du ministère de la Justice américain enquête depuis janvier sur les liens entretenus par la banque avec la firme de trading Alameda Research qui aurait permis à Samuel Bankman-Fried de détourner plusieurs milliards de dollars de fonds clients de la plateforme FTX.

Des pertes plus importantes que prévu

Lors de la présentation de ses propres résultats annuels, Silvergate a indiqué avoir fait face à des retraits massifs de la part de ses clients, faisant tomber sa base de dépôts à 3,8 milliards de dollars seulement fin décembre alors que ce montant atteignait encore les 11,9 milliards à la fin du troisième trimestre 2022. En janvier, elle a annoncé supprimer 40% de ses effectifs. Lors du quatrième trimestre de la même année, elle a indiqué à la SEC des pertes nettes de 948,7 millions de dollars pour un bénéfice net de 75,5 millions de dollars.

La banque explique avoir vendu des titres de créance supplémentaires en janvier et février et prévoit d’enregistrer de nouvelles pertes liées à la dépréciation durable de son portefeuille de titres. La société a également indiqué au régulateur avoir commencé à rembourser la Federal Home Loan of San Francisco (FHLB). Dans une lettre publiée en janvier, un groupe bipartisan de sénateurs américains a appelé la banque à fournir davantage de détails concernant le prêt en dernier ressort accordé par la FHLB à la Silvergate.



Coinbase suspend les paiements

Dans un communiqué, la plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies américaine Coinbase a indiqué à l’ensemble de ses utilisateurs ne plus accepter de paiements de la part ou vers Silvergate «à la lumière des récents développements et par excès de prudence». L’entreprise dirigée par Brian Armstrong a fait état d’une exposition «minime» à Silvergate et assuré «faciliter» les transactions pour ses clients institutionnels pour «s’assurer» qu’ils ne subissent aucun impact de ce changement.

Contactée par L’Agefi, la banque Silvergate n’a pour le moment pas répondu.