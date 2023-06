Les banques supportent le remboursement des injections à long terme de la BCE

Mercredi 28 juin, les banques de la zone euro doivent rembourser à leur banque centrale nationale le solde de la plus grosse tranche des opérations de refinancement ciblées à long terme (TLTRO 3) à la Banque centrale européenne (BCE), soit 476,8 milliards d’euros.

Emise en juin de 2020 pour trois ans et avec un taux d’emprunt préférentiel de -1% dans le cadre des stimulations monétaires à l’économie en pleine pandémie du Covid, cette tranche TLTRO 3.4 avait connu un grand succès avec 1.308,4 milliards d’euros. Beaucoup de banques ont anticipé et déjà remboursé une partie de ces prêts depuis le changement de règles instauré par la BCE le 28 octobre pour éviter que ce dispositif incitatif ne vienne à rebours de sa politique de hausse des taux. Face à 2.115 milliards d’encours, l’institution de Francfort avait alors ajouté des fenêtres de remboursement volontaire.

Depuis, les banques ont ainsi rendu : 296,3 milliards d’euros le 23 novembre ; 499,5 milliards le 21 décembre (dont 447,5 milliards par anticipation) ; 62,7 milliards le 25 janvier ; 36,6 milliards le 22 février ; 87,7 milliards le 29 mars ; et 506,3 milliards le 28 juin dont 29,5 milliards par anticipation. Il reste près de 626 milliards de prêts TLTRO 3 à rembourser d’ici à décembre 2024, dont 129,3 milliards d’ici à décembre 2023, puis une tranche TLTRO d’encore 284 milliards en mars 2024.

Le remboursement de ce mercredi représentait «presque la moitié de l’encours total encore détenu, rappelle Eric Dor, directeur des Etudes économiques de l’Ieseg. Ce choc semble toutefois supportable pour l’ensemble des banques. La liquidité restera très abondante, avec encore actuellement 3.982 milliards de liquidités excédentaires déposées en banque centrale.»

Choc pour les banques italiennes

Cette situation cache cependant une grande hétérogénéité. Beaucoup de banques ont plus de dépôts auprès de leur banque centrale que ce qu’elles leur doivent au titre des prêts TLTRO, mais pas toutes. Les banques italiennes sont par exemple globalement en déficit, avec 248,6 milliards de liquidités excédentaires pour 317,9 milliards empruntés entre TLTRO 3 et opérations LTRO à 1 an. «Pour les banques françaises, les liquidités excédentaires sur la facilité de dépôt (1.007,4 milliards) sont égales à 3,8 fois les dettes des prêts TLTRO (263 milliards)», poursuit Eric Dor. En Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, les banques n’auront pas non plus de problèmes avec ces échéances. Malgré leurs liquidités excédentaires, la situation peut devenir plus compliquée pour les banques grecques, espagnoles, voire portugaises.

En comparant pour chaque banque l’encours des emprunts TLTRO à l’encours du cash (billets essentiellement) et des dépôts auprès de la banque centrale (en valeur absolue ou en proportion de leur bilan), ce choc de liquidité paraît très facile à gérer pour les principales banques françaises. «Et le contraste est énorme avec les principales banques italiennes (…), poursuit Eric Dor. Bien sûr, les banques italiennes peuvent gérer ce choc. Pour se procurer de nouvelles liquidités de banque centrale, elles vont pouvoir recourir aux emprunts hebdomadaires normaux MRO de la BCE, au taux de 4% jusqu’à la prochaine hausse, notamment en utilisant en garantie les actifs en collatéral que ces banques vont libérer en remboursant les TLTRO.» Les banques italiennes pourraient également recourir davantage aux emprunts interbancaires (avec mise en pension) aux taux €ster et Euribor, qui pourraient alors remonter encore un peu.

Pour sécuriser du financement à long terme, notamment au titre du ratio de liquidité à long terme (NSFR), les banques italiennes vont aussi pouvoir émettre des obligations seniors ou sécurisées (covered bonds), d’autant mieux avec la récente entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. «Le marché du financement à long terme s’est rouvert depuis mars. Et, bien qu’il ait un coût par rapport au niveau d’avant-mars en termes de spreads, la demande des investisseurs soutient des émissions correctement ‘pricées’», estime Erick Muller, directeur des stratégies d’investissement chez Muzinich.

Les dernières émissions de «covered bonds» ont été plus compliquées, avec la perspective d’un arrêt des achats par la BCE après le 30 juin. Si certaines banques rencontraient des difficultés, un certain nombre d’analystes estiment cependant que la BCE a laissé la porte ouverte à un nouveau programme spécifique de type TLTRO, probablement à plus court terme et à des conditions moins intéressantes.

