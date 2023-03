Les banques ont remboursé encore 100 milliards d’euros sur les TLTRO

Après avoir déjà rendu 796 milliards d’euros entre novembre et décembre - dont 744 milliards par anticipation, les banques de la zone euro ont encore remboursé, dans une certaine discrétion, 63 milliards le 11 janvier et 37 milliards le 8 février sur les opérations de refinancement à plus long terme (TLTRO 3) de la Banque centrale européenne (BCE). Ces deux dates avaient, comme celle du 16 novembre dernier (-296 milliards), été ajoutées au calendrier normal le 27 octobre avec les changements de règles de rémunération décidés alors afin d’accélérer les remboursements de ces prêts. Avec deux objectifs : réduire le bilan de la BCE et les liquidités dans l’économie qui pourraient freiner la transmission de la politique monétaire actuellement restrictive, et limiter l’effet d’aubaine pour les banques emprunteuses avec la hausse des taux, qui coûte au passage plusieurs dizaines de milliards en charges d’intérêts nettes aux banque centrales de l’Eurosystème.

Les banques ont emprunté au total 2.339 milliards d’euros à la BCE ces dernières années dans le cadre des TLTRO 3 en profitant de conditions très avantageuses (taux d’emprunt à -1%) pour encourager le maintien des prêts à l’économie pendant la crise du covid (jusqu’à juin 2022). Avec 895 milliards remboursés en trois mois, dont 843 par anticipation, et un encours restant de 1.220 milliards sur les TLTRO 3, la banque centrale avance dans la réduction de son bilan, qui sera «accélérée» avec le non réinvestissement à échéance cette année d’au moins 150 milliards de titres à son actif dans le cadre du programme d’achats régulier (APP).

Deux prochaines dates de remboursement normal des prêts TLTRO 3 tomberont le 15 mars et le 14 juin prochains, avec encore 35 milliards d’encours (sur 115 initialement) pour la première, et surtout plus de 550 milliards (sur 1.308 initialement) pour la deuxième. Un rendez-vous naturellement très attendu.