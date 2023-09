Les actions s’ajustent au nouveau paradigme des taux

Le message est désormais clair. Les principales banques centrales, la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la banque d’Angleterre (BoE), principalement, ont martelé leur intention de maintenir leurs taux aux niveaux élevés actuels, voire au-delà, pendant de longs mois encore. Les chiffres d’inflation ont certes diminué par rapport à leurs pics l’an dernier partout dans les grands pays développés, ils restent néanmoins bien au-dessus des cibles des banques centrales, alors que la hausse des prix du pétrole menace à nouveau.

Jusqu’à présent, les investisseurs ont misé sur une baisse rapide des taux des banques centrales, dans un environnement bénin d’inflation revenant proche de la cible des 2% et de ralentissement modéré de l’activité. Un scénario à l’inverse du discours des banquiers centraux, et de la trajectoire d’inflation. Mercredi, la Fed a rappelé son nouveau credo des taux élevés pour longtemps, provoquant un ajustement sur les marchés de taux et actions.

Côté taux, les rendements long terme se sont de nouveau tendus, atteignant aux Etats-Unis, par exemple, des niveaux pas vus depuis octobre 2007. Le taux à 10 ans américain a bondi à 4,47% (+7 points de base, pb) jeudi au lendemain de la réunion de la banque centrale américaine. Ces tensions se sont répercutées sur les marchés européens, avec un rendement du Bund à 10 ans en hausse de 5 pb, à 2,74%, tandis que celui du Gilt de même maturité a progressé de 8 pb, à 4,29%, malgré la pause inattendue de la Banque d’Angleterre, lors de sa réunion de politique monétaire jeudi. Outre-Atlantique sur la partie courte de la courbe, le taux 2 ans est revenu à 5,14%, un niveau touché brièvement en mars 2006, mais il faut revenir à 2000 pour le voir à ce niveau durablement. Sur les marchés actions, l’ajustement a été immédiat, alors que les places boursières réalisent une bonne année, notamment sur les valeurs de croissance. L’indice Nasdaq poursuivait jeudi sa baisse jeudi, reculant encore de 1% après 1,5% la veille dans la foulée de la réunion de la Fed. L’indice S&P 500 perdait 0,9% jeudi après 0,9% mercredi. En Europe, l’ensemble des indices a terminé dans le rouge jeudi (-1,55% pour l’indice Euro Stoxx 50).



Sentiment de marché

«On assiste à un véritable changement de sentiment dans le marché du fait des nouvelles projections de taux des membres de la Fed et des anticipations de taux de chômage», affirme Vincent Boy, stratégiste chez IG France. Les dots de la Fed, qui sont les prévisions des membres du comité de politique monétaire (FOMC) ne donnent plus en moyenne que deux baisses de taux d’ici fin 2024, avec un taux de 5,1%. L’institution n’anticipe plus qu’une très légère progression du taux de chômage à 4,1% fin 2024 (contre 3,8% pour la dernière publication en août). «Ces projections semblent avoir volontairement été trop optimistes pour dire à des marchés qui ne voulaient pas l’entendre, que les taux resteront élevés pendant longtemps.»

Aux niveaux actuels de marché, il faut s’attendre à une poursuite des turbulences, en premier lieu sur les sociétés de croissance de moyenne qualité Philippe Uzan, responsable de la gestion chez iM Global Partner

Pour mettre sous contrôle l’inflation, l’économie doit ralentir davantage et la baisse des taux sera donc très graduelle, afin de maintenir un biais restrictif, à l’inverse des anticipations des investisseurs. «Si le cycle de hausses des taux est fini, ou en passe de l’être, la pause pourrait durer plus longtemps que par le passé», ajoute Philippe Uzan, responsable de la gestion chez iM Global Partner. Elle pourrait durer un an ou davantage, en fonction de l’évolution de l’inflation et de l’activité économique, contre en moyenne 8 mois lors des précédents cycles par rapport au pic des taux. Sur les marchés monétaires, les investisseurs ont relevé leurs anticipations avec un taux des Fed funds désormais de 4,69% fin 2024, le plus haut dans le cycle actuel de resserrement, mais inférieur toujours aux projections de la Fed.

«Aux niveaux actuels de marché, principalement à Wall Street, il faut s’attendre à une poursuite des turbulences, en premier lieu sur les sociétés de croissance de moyenne qualité », estime Philippe Uzan. De fait, des rendements sur le marché monétaire et obligataires élevés pendant longtemps sont une véritable alternative aux actions, sur les prochains mois, dans un contexte où les valorisations ont beaucoup augmenté sur le marché actions américain (le PER du S&P 500 est revenu à 19 fois sur les bénéfices à 12 mois, surtout tiré par les grandes capitalisations de la tech qui ont profité de l’engouement pour l’intelligence artificielle, contre 16 fois en moyenne). «C’est une véritable épée de Damoclès pour les valeurs les plus chères», poursuit Philippe Uzan. La prime de risque du S&P 500 est tombée quasiment à 0%, ce qui ne laisse que peu de marge par rapport au monétaire et à l’obligataire.

Le passage jeudi de l’action Arm, qui vient d’être introduite à Wall Street la semaine passée, sous son cours d’introduction semble montrer la limite à la hausse de ces valeurs, quelles que soient les promesses de croissance. Nvidia plafonne également et n’a pas connu la même fortune qu’après l’annonce de ses résultats du premier trimestre lors de celle du deuxième trimestre en août avec une action stable depuis.

Hausse des taux réels

L’autre impact notable du nouveau credo des banques centrales est la hausse continue des taux réels qui affecte directement les valeurs de croissance. Le taux 10 ans aux Etats-Unis a dépassé mercredi pour la première fois depuis 16 ans les 2% et continuait jeudi sa marche en avant, à 2,09%. «Le marché est désormais pris d’une angoisse hawkish, ajoute Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier AM. Les taux réels qui ont tenté à de multiples reprises de dépasser les 2% aux Etats-Unis connaissent maintenant une envolée qui ne semble pas devoir s’arrêter avant 2,25%. A ces niveaux-là, les investisseurs doivent s’interroger au sujet de la dynamique endogène de cette évolution : à mesure que les conditions de financement se durcissent, le risque de récession progresse. Il n’est pas certain que cette envolée des taux réels corresponde réellement à ce que la Fed a tenté d’obtenir.»

La donne a changé, car un ralentissement plus marqué de la croissance ne signifierait pas une baisse automatique des taux. «Les mauvaises nouvelles vont redevenir de véritables mauvaises nouvelles, d’autant qu’il y a de moins en moins d’espoir de voir des baisses de taux», poursuit le stratégiste d’IG France qui n’anticipe pas de forte accélération baissière sur les marchés actions. «Mais si les indicateurs économiques sont moins bons, avec une inflation de nouveau en hausse à cause du pétrole et une activité qui confirme son ralentissement, le marché pourrait décrocher davantage.»

La croissance bénéficiaire pourrait revenir hanter les marchés dans les prochains mois après avoir surpris à la hausse cette année et soutenu les actions. Un risque qui pèse également sur les valeurs européennes, malgré des niveaux de valorisations plus faibles, mais avec des indices à des plus hauts historiques, comme en Allemagne, malgré une récession réelle. «L’argument TINA (there is no alternative) en faveur de la détention d’actions a disparu, mais les actions battent confortablement les obligations et le cash depuis le début de l’année, constate Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. Cela s’explique par des bénéfices plus résistants que prévu. Si l’on se fie à ce qu’il s’est passé dans les années 1990, une faible prime de risque des actions n’est pas un obstacle à des gains boursiers. Tant que les bénéfices sont au rendez-vous, les actions ont tendance à surperformer. Mais avec le réalignement des niveaux d’indices sur les attentes en matière de bénéfices et le consensus s’orientant vers une croissance du bénéfice par action autour de 10 % en 2024, il pourrait devenir plus difficile pour les actions de rivaliser avec les obligations, étant donné la marge réduite pour les surprises positives.»