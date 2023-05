Les actions japonaises retrouvent la faveur des investisseurs

Pour le Japon, la situation est presque aussi étonnante que le retour de l’inflation : les actions nippones ont retrouvé des niveaux records. Le Nikkei 225 s’approche de son plus haut en 33 ans, un niveau que le Topix dépassait en clôture de séance, mardi. Les derniers records avaient été établis au cours de la bulle spéculative des années 1990, qui avaient précipité le Japon dans la déflation.

Or, la remontée des actions japonaises est un pari sur la sortie de cet environnement de faible croissance et d’inflation atone. La croissance est attendue à 1,3% en moyenne sur les trois prochaines années (contre 0,9% en moyenne entre 2011 et 2019), et l’inflation à 2% en moyenne sur la période. Alors que l’économie mondiale est en décélération, «le Japon profite de sa réouverture plus tardive, comme de la réouverture chinoise qui devrait contribuer à limiter les impacts du ralentissement de l’économie mondiale sur le pays», explique un stratégiste Asie.

Aux perspectives de croissance et à la recherche de protection s’ajoutent les efforts des entreprises japonaises pour employer leurs poches de cash importantes, qui pèsent sur les perspectives de bénéfices. Le ratio prix/actifs nets atteint ainsi 2,8x pour le MSCI World, et jusqu’à 4x pour le S&P 500, au-dessus de leurs moyennes à huit ans, mais ne dépassent pas 1,4x et 1,3x pour le Nikkei 225 et le Topix. Le PER est aussi plus attractif, le Nikkei 225 comme le Topix cotant à 14,9x les bénéfices, contre 16,6x pour le MSCI World et 18,5x le S&P 500.

Ce, alors que le nombre de rachats d’actions est au plus haut depuis 16 ans. «L’environnement réglementaire s’est amélioré depuis une dizaine d’années et la mise en place de la troisième flèche des Abenomics. Ainsi, le nombre de rachats d’actions est en croissance, facilité par des changements dans le code de gouvernance des entreprises et des impôts», remarque Carl Vine, co-responsable de l'équipe actions Asie-Pacifique chez M&G. La réforme du Tokyo Stock Exchange annoncée en avril 2022 et en janvier 2023, avec la restructuration du marché et la refonte de l’indice Topix, vise également à redonner de l’attractivité aux actions japonaises, écrit Kei Okamura, gérant chez Neuberger Berman. Les nouvelles règles de la place prônent des rendements du capital plus élevés, pour en améliorer l’attractivité. Sans compter que le retour de l’inflation détrône le cash comme placement roi, et pourrait forcer les entreprises à employer leurs réserves - les hausses de salaires de printemps sont un premier témoignage de ce changement de mentalité.

De manière anecdotique, enfin, les déclarations de Warren Buffet, favorables aux actions japonaises, ont pu contribuer à renforcer la popularité des titres locaux. Les flux étrangers entrants sur les titres japonais totalisent 14 milliards de dollars en 2023, mais le rythme s’est accéléré après les déclarations de l’investisseur américain.

Sensibilité

Pour autant, le soutien dont ont bénéficié les actions japonaises pourrait s’affaiblir. D’une part, la dynamique de rachats d’action va s’essouffler, la saison des résultats touchant à sa fin. Sans compter que toutes les entreprises japonaises n’ont pas changé d’optique : le secteur bancaire, par exemple, refuse de conduire des opérations de rachats de titres malgré ses profits records, évoquant les incertitudes sur la solidité financière mondiale.

L’économie japonaise reste par ailleurs sensible à la situation économique globale. «L’érosion de l’activité mondiale pèsera sur les multinationales (très exposées aux marchés développés, ndlr), et la normalisation progressive de la politique monétaire fera pression sur les résultats en soutenant le yen», remarque le stratégiste Asie. La banque centrale va devoir agir face à l’inflation, et la dernière révision de cette politique monétaire, en décembre dernier, avait contribué au rebond du yen face au dollar. En deux semaines, la devise s’était raffermie de 4,2%.

Pas de quoi limiter, pour le moment, l’intérêt des investisseurs : le ratio d’options de vente sur option d’achat est retombé sous sa moyenne sur un an (1,76x), à 1,67x. L’indicateur montre que le sentiment reste orienté à la hausse. Les indices pourraient continuer à surprendre à la hausse.