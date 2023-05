Les actions européennes hésitantes avant le vote sur le plafond de la dette américaine

Les places boursières européennes évoluent en ordre dispersé à la mi-journée mardi alors que le compromis sur le plafond de la dette américaine doit être voté cette semaine par le Congrès.

Vers 11h30, l’indice EuroStoxx 50 avance de 0,5%. A Francfort, l’indice Dax 40 progresse également de 0,5%. En revanche, l’indice CAC 40 cède 0,2%. Les futures sur indices anticipent une ouverture en hausse à Wall Street. Les contrats sur le S&P 500 gagnent 0,6%. Les valeurs technologiques poursuivent leur rebond. Les contrats sur le Nasdaq avancent de plus de 1%.

La Maison-Blanche et le leader des Républicains à la Chambre des représentants ont trouvé un compromis pour tenter d’éviter un défaut des Etats-Unis le 5 juin. L’accord entre le président américain Joe Biden et Kevin McCarthy doit désormais être soumis au Congrès.

La Chambre des représentants devrait voter ce mardi 31 mai. Le projet de loi doit d’abord être adopté par le comité des lois, puis être examiné par l’ensemble de la Chambre où 218 voix sont nécessaires pour son adoption. Une majorité démocrate est probable. Au Sénat, deux débats sont prévus et 60 voix sont nécessaires pour mettre fin aux débats avant qu’un vote sur le projet de loi puisse avoir lieu. «Nous attendons l’approbation, mais le passage n’est pas encore acquis et le positionnement politique est encore à venir, explique Stephen Gallagher, économiste chez Société Générale CIB. Il y a probablement de nombreux conservateurs qui ne voteront probablement pas pour l’augmentation du plafond de la dette.».

Fin du suspense ce weekend

Janet Yellen, la secrétaire d’Etat au Trésor américain, a déclaré vendredi que ce dernier ne serait très probablement pas en mesure de faire face à toutes ses dépenses le 5 juin. «Le Congrès s’efforcera d’adopter la législation d’ici là», espère Stephen Gallagher avec une approbation du Sénat probablement au cours du week-end.

L’accord conclu par Joe Biden et Kevin McCarthy prévoit notamment la suspension du plafond de la dette jusqu’au 1er janvier 2025 et une limite des dépenses dans les budgets 2024 et 2025. La future administration, qui sortira des élections présidentielles de novembre 2024, devra renégocier un nouvel accord. «Le Congrès a normalement accordé une prolongation à court terme jusqu’en mars 2025, ce qui permettra au futur Congrès (à compter du 2 janvier 2025) de déterminer sa propre législation», souligne l’économiste.

A lire aussi: