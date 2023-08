Les actions européennes en baisse après la dégradation de la note des Etats-Unis

Bye-bye le triple A américain. La décision surprise de Fitch, mardi dans la soirée, d’abaisser la note de crédit des Etats-Unis de AAA à AA+ a entraîné mercredi un mouvement d’aversion pour le risque. D’abord en Asie puis en Europe. Mais le repli des marchés actions s’essouffle à la mi-journée. Vers 13h15, l’indice Euro Stoxx 50, qui perdait jusqu'à 1,8% dans la matinée, ne reculait plus que de 0,7%. A Paris, le CAC 40 abandonnait 0,6% tandis qu’à Francfort, le Dax perdait 0,8%. Wall Street est attendue en baisse cet après-midi à l’ouverture. Les futures sur l’indice S&P 500 anticipent une baisse de 0,4% et le Nasdaq de 0,7%.

Moins de trois mois après avoir placé le pays sous surveillance, l’agence de notation Fitch a abaissé mardi la note de crédit des Etats-Unis à «AA+», justifiant cette décision par l’anticipation d’une détérioration de la situation budgétaire au cours des trois prochaines années, l’importance et l’augmentation du fardeau de la dette publique ainsi que l’érosion de la gouvernance au cours des dernières années avec la répétition des discussions autour du plafond de la dette.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit qu’elle désapprouvait la décision de Fitch, la considérant comme «arbitraire et établie sur des données obsolètes». Même son de cloche du côté de la Maison Blanche où l’on affirme n’être « pas du tout d’accord avec cette décision ». Mais pour la plupart des observateurs, qui ont surtout été surpris par le timing de l’annonce, cette baisse de la notation est justifiée au vu de la dégradation des finances publiques américaines.

Sur les marchés, cela ravive le spectre de la correction de l’été 2011 qui avait suivi le retrait par S&P de son rating AAA aux Etats-Unis, il y a presque 12 ans jour pour jour, dans des circonstances équivalentes, après des mois de discussions autour du plafond de la dette. Les analystes s’accordent toutefois sur un point: si le déclencheur est identique, la situation est bien différente. A l’époque, la crise de la zone euro avait participé à la correction des marchés. Cette fois, la réaction sur les actions semble être avant tout épidermique et justifiée par la forte hausse des indices depuis le début de l’année, mais surtout ces deux derniers mois.

Prises de bénéfices

«La baisse des actions ce mercredi tient plus de prises de bénéfices, juge Paul Jackson, stratégiste chez Invesco. D’ailleurs, le marché avait déjà commencé à décrocher mardi en réponse à la hausse récente des taux longs américains et à la détérioration de la conjoncture en Europe. La décision de Fitch ne nous semble être qu’un catalyseur supplémentaire.»

Sur les marchés de taux, les rendements des emprunts d’Etat américains sont stables ou en légère baisse, en fonction des maturités, signe que l’annonce de Fitch est un non-événement. Le rendement des Treasuries 10 ans est stable à 4,02% tandis que celui à 2 ans est en baisse de 4 points de base (pb), à 4,86%. «Cela montre bien que la décision de Fitch ne remet pas en cause la qualité d’actif refuge de la dette américaine », souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan AM. En Europe, le mouvement de prises de bénéfices sur les actions se traduit par une fuite des investisseurs vers la dette souveraine. Le rendement du Bund 10 ans se détend de 5 pb, à 2,5% et celui de l’OAT de même maturité de 4,5 pb, à 3,05%.

En août 2011, après une forte hausse des rendements des emprunts américains dans la foulée de la décision de S&P, la correction avait été effacée le jour suivant avant que les Treasuries ne rebondissent face au mouvement de correction sur les actions.

