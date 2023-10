Les actifs émergents en plein doute

La hausse des taux longs américains et du dollar continuent de donner des sueurs froides aux investisseurs. Mardi, le rendement du Treasury américain à 10 ans a atteint un nouveau plus haut en séance depuis plus de 16 ans à 4,78%, provoquant une nouvelle chute des marchés actions. Le rendement à 30 ans approche 5% à 4,9%. Le contexte de résilience de l’économie américaine et de taux durablement plus élevés alimente l’appréciation du dollar qui revient à ses niveaux de novembre 2022. L’indice DXY, qui compare le dollar à un panier de devises de référence, a dépassé 107 mardi.

Les marchés émergents sont les plus durement touchés par cette nouvelle remontée des taux longs américains et par la force du billet vert, que ce soit la dette, les actions ou les devises. La dette émergente affichait encore un rendement positif de 4,1% cette année à fin septembre grâce essentiellement au portage de plus de 6%. Mais il y a une forte disparité entre les dettes de qualité en dollar et celles en monnaie locale ou high yield dont la performance est nulle, voire légèrement négative depuis le début de l’année malgré des rendements jusqu’à 8%. Le troisième trimestre, qui a vu la nouvelle poussée des taux et du dollar, est négatif sur l’ensemble des dettes émergentes. Les devises sont dans le rouge face au dollar (-1,5%) cette année, selon les données compilées par les stratégistes de Deutsche Bank. Avec là encore une grande disparité entre des devises comme le real brésilien (+5%) et le rand sud-africain (-10%), par exemple.

Quant aux actions, c’est le seul grand indice MSCI dans le rouge depuis le début de l’année, après un mois d’août extrêmement compliqué et un mois de septembre de nouveau en baisse. L’indice MSCI EM affiche ainsi une performance légèrement négative sur neuf mois contre environ 9% pour l’indice MSCI Monde. La surperformance des actions émergentes par rapport aux actions mondiales n’aura donc duré que quelques semaines en début d’année. Depuis lors, l’indice a systématiquement sous-performé le benchmark mondial et accru progressivement son écart à mesure que les planètes n’étaient plus vraiment alignées pour les émergents.

«Alors que les marchés émergents ont bénéficié d’un environnement favorable au premier semestre 2023, avec des surprises positives sur la croissance ainsi que sur la trajectoire d’inflation, l’ambiance s’est depuis détériorée avec la hausse des rendements obligataires, en particulier aux États-Unis, en raison d’une hausse des taux réels ainsi qu’un dollar américain plus fort», relève Ehsan Khoman, responsable de la recherche marchés émergents EMEA chez MUFG. Les taux longs américains et le billet vert sont les principaux moteurs de cette sous-performance, car la plupart de ces pays, qui sont endettés en dollar, pâtissent à la fois du renchérissement du coût de financement dans la devise américaine et du renchérissement de leur endettement du fait de l’appréciation du dollar.

«Il est encourageant de constater qu’après deux années consécutives de perte, la compression des spreads est désormais un facteur favorable à la performance, générant plus de 120 points de base (pb) de rendement total jusqu’à présent en 2023. Toutefois, la hausse des rendements américains continue de peser sur les marchés émergents, érodant de près de 400 pb le rendement total depuis le début de l’année», poursuit le stratégiste de MUFG. De plus, les rendements offerts par les actifs américains jouent en défaveur des actifs émergents, par nature, plus risqués. «La partie long terme des obligations émergentes locales subit désormais une pression croissante sur les rendements, ajoute ce spécialiste. Il est important de noter que la volatilité des taux américains a également augmenté et, historiquement, pour les positions de portage sur les pays émergents, une volatilité des taux plus élevée est bien plus négative que des taux plus élevés en soi.»

Contexte défavorable

De plus, à l’opposé du contexte favorable de début d’année, le narratif est désormais moins positif. «Les actifs émergents sont confrontés à deux vents contraires : en provenance des États-Unis, une combinaison défavorable d’expansion budgétaire et le resserrement monétaire ; et de la Chine, un yuan affaibli et une croissance atone du PIB», souligne Alain Bokobza, responsable cross-asset chez SG CIB. La faiblesse de la croissance chinoise est l’un des autres facteurs ayant pesé sur les marchés émergents ces derniers mois, notamment les actions. Dans ses prévisions économiques à mi-année pour la Chine et l’Asie du Sud-Est, publiées dimanche 1er octobre, la Banque mondiale a revu en baisse ses anticipations de croissance à 4,5%, ce qui serait le rythme le plus faible en 50 ans pour la région.

«Un dollar fort est généralement négatif pour la croissance mondiale et donc pour les actifs émergents», ajoute Jim Caron, co-responsable de la gestion au sein de l’équipe Global Balanced Risk Control chez Morgan Stanley IM qui est récemment revenu à neutre sur les actions des pays émergents pour tenir compte de la nouvelle donne sur les taux américains et sur le dollar. Ehsan Khoman note par ailleurs que la trajectoire de l’inflation est aussi moins favorable pour les émergents. «Deux facteurs pourraient compliquer encore davantage le contexte inflationniste en fin d’année, estime-t-il. Le premier est le risque d’une nouvelle appréciation du dollar américain, qui injecterait davantage de volatilité dans les devises émergentes. Deuxièmement, il y a le risque d’un épisode El Niño sévère vers la fin de l’année.» De sorte que, même si les décisions de politique monétaire des marchés émergents se dissociaient du credo de taux durablement plus élevés de la Fed, un dollar américain plus fort leur compliquerait la tâche. L’anticipation d’un assouplissement des politiques monétaires était l’un des grands paris sur ces marchés cette année.

«Nous restons prudents quant aux perspectives à court terme des marchés émergents jusqu’à ce que nous voyions des signes de faiblesse de l’économie américaine qui permettraient à la Fed d’atténuer son discours hawkish», affirme Ehsan Khoman.

