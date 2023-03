L’équilibre des marchés du pétrole est entre les mains de l’Opep

Contradictoire pétrole. L’Europe et les États-Unis pourraient éviter la récession, la Chine réouvre et la production russe baisse d’un demi-million de barils par jour (mbpj) ; et pourtant, le baril reste sous pression. Le prix moyen du Brent en janvier était ainsi de 82,5 dollars, contre 100 dollars en moyenne en 2022.

De fait, les perspectives économiques en amélioration masquent une demande qui reste faible, en particulier du côté des industriels européens, tandis que le nouvel an lunaire et la reprise de l’épidémie en Chine ont pesé sur la demande locale. Quant aux conséquences des sanctions sur l’offre de pétrole russe, l’Agence internationale de l’énergie (IEA) a prévenu qu’elles ne se manifesteront qu’à partir de mars. «Malgré la réouverture de la Chine, la demande a peu progressé et il n’y a pas de tensions physiques sur l’offre, résume Ruben Nizard, économiste pour l’Amérique du Nord chez Coface. Ces tensions pourraient se manifester à partir de la seconde partie d’année : le rebond de la demande chinoise se matérialisera à ce moment-là, auquel s’ajoutera le déficit d’offre lié aux sanctions». Le début d’année serait donc trompeur : l’AIE comme Saudi Aramco ont prévenu que la consommation de pétrole en 2023 pourrait atteindre un niveau record, 101,7 mbpj selon l’IEA, contre 99,8 mbpj en 2022.

Il reste aujourd’hui 2 mbpj de surcroît de capacité, selon Saudi Aramco. Or, l’offre russe est vouée à se contracter - Coface estime qu’elle pourrait s’éroder de 0,8 mbpj -, la réduction de 0,5 mbpj décidée début février étant déjà prise en compte.

Capacités additionnelles

Les sources de capacité additionnelles sont peu nombreuses. «La production non conventionnelle américaine sera contrainte en 2023, explique ainsi Benjamin Louvet, gérant chez Ofi Invest Asset Management. Les entreprises du secteur se sont engagées à être rentables, plutôt que productives, et visent une croissance de la production de l’ordre de 4 à 5% par an. Par ailleurs, les puits les plus productifs semblent être épuisés : la productivité ne retrouvera pas ses niveaux de 2018». Le secteur est confronté aux conditions de financement moins favorables, tandis que les investisseurs exigent d’être rétribués -entre 2008 et 2018, l’industrie n’a connu qu’un trimestre de flux de trésorerie disponible positif. Une baisse des prix du baril n’est donc pas dans l’intérêt du secteur.

Le reste des capacités additionnelles est détenu par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont la dernière coupe de production, décidée en octobre, a aidé à soutenir les cours en dépit d’une demande s’affaiblissant. «L’Opep+ a retrouvé son pouvoir de fixation des prix, qui lui avait échappé les dix dernières années avec le développement du secteur du schiste américain, remarque Ruben Nizard. Les tensions sur l’offre devraient maintenir un plancher relativement élevé pour le prix du baril, probablement autour de 80 dollars» cette année, le niveau sous lequel l’Opep avait décidé de diminuer sa production l’an dernier.

Pourtant, les prix élevés seront peut-être, à terme, la solution à ces paliers tarifaires de haut niveau. L’Arabie Saoudite a insisté lundi, à l’occasion d’un forum d’investisseurs, sur l’importance de continuer à investir dans la production de pétrole, un appel qui fait écho aux critiques du secteur sur le manque de nouveaux projets et l’incertitude liée à la transition énergétique. Un baril durablement plus coûteux pourrait inciter les acteurs à sauter le pas.