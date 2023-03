L’économie ukrainienne accuse le coup

L’économie ukrainienne révèle l’ampleur de la guerre. Le 5 janvier, le ministère de l’Economie a ainsi indiqué que le PIB s’était contracté de 30,4 % en 2022. L’économie était, certes, sortie affaiblie de la pandémie. Le pays reste dépendant de ses exportations de matières premières, les secteurs y étant liés représentant près de 30 % du PIB en 2021. Changer de modèle est d’autant plus difficile que l’Ukraine a eu du mal à attirer des investissements étrangers : la corruption y est endémique – il s’agit du pays le plus corrompu d’Europe, à la 122e place sur 180 pays classés par l’ONG Transparency International. Par ailleurs, le gouvernement s’est plusieurs fois heurté aux investisseurs internationaux, en révisant par exemple des accords qui lui étaient peu favorables. Les flux directs d’investissements étrangers restaient donc toujours en deçà de leurs niveaux de 2008, 10,7 milliards de dollars. L’économie avait cependant abordé sa transition, les revenus moyens progressant de 11,4 % en moyenne par an entre 2016 et 2021, incitant des groupes comme Ikea à s’installer dans le pays.

L’image est désormais très différente. Huit millions des 44 millions d’habitants ont fui l’Ukraine, et un tiers de la population a été déplacée par les combats. Les destructions étaient estimées à 349 milliards de dollars en septembre par la Commission européenne, le gouvernement ukrainien et la Banque mondiale. Et la guerre est coûteuse : le déficit budgétaire atteint 5 milliards de dollars par mois, un tiers du PIB mensuel d’avant-guerre. Le soutien des gouvernements occidentaux est donc essentiel. Selon des données de l’Institut de Kiel – un institut de recherche –, le soutien annoncé à l’Ukraine totalise 100 milliards d’euros, dont 43 milliards seulement ont été effectivement déployés. L’aide de la Banque mondiale et du FMI, 8,1 milliards d’euros, s’y ajoute. Reste que ce soutien pourra compliquer la sortie de la guerre. Les 18 milliards d’aide européenne annoncés en novembre prendront la forme de prêts, qui ne feront qu’alourdir le fardeau existant : la dette extérieure dépassait les 120 milliards de dollars en septembre.