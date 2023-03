L’économie française devrait éviter la récession début 2023

L’économie française ralentit sans s’arrêter, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) mardi. Comme anticipé, la croissance au quatrième trimestre 2022 s’est affaiblie à 0,1% par rapport aux trois mois précédents, contre 0,2% au troisième trimestre. La bonne résistance de la production industrielle, malgré les prix élevés de l’énergie, a permis de compenser la baisse de la consommation. Les ménages ont ainsi restreint leurs dépenses d’énergie et de produits alimentaires, les deux principaux contributeurs à l’inflation en fin d’année. En 2022, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,6%, tiré par le rebond de l’activité post-crise sanitaire.

Les perspectives pour 2023 sont plus incertaines. «La situation conjoncturelle est hésitante», a ainsi prévenu Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l’Insee.

L’institut prévoit un rebond de l’activité au premier trimestre, tiré par la fin des grèves dans le secteur de la cokéfaction-raffinage, par le reflux des difficultés d’approvisionnement et par la poursuite de la reprise de la production d’électricité. Un rebond des dépenses d’électricité des ménages pourrait aussi soutenir la consommation, même si cela pourrait mener à des restrictions sur d’autres biens ou services, selon l’Insee. Au premier comme au second trimestre, la croissance d’un trimestre sur l’autre est donc estimée à 0,2%, portant l’acquis de croissance à 0,6% à mi-année.

Les grèves pourraient peser sur le PIB

Cependant, des incertitudes demeurent sur ces perspectives, liées à une poursuite des hausses de coûts, voire à un nouveau choc sur les prix, ou encore à une pression plus importante des conditions monétaires. Les grèves sont aussi susceptibles de peser sur l’activité, l’Insee rappelant qu’en 1995 comme en 2019, l’impact des mouvements sociaux avait été évalué à environ 0,2 point de PIB trimestriel.

Ces incertitudes sont perçues différemment par les acteurs économiques. Le climat des affaires se maintient ainsi légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme (102 points contre une moyenne à 100), tandis que le climat de l’emploi est sensiblement au-dessus (112 points). Du côté des ménages, la confiance est en revanche dégradée (80 points).

De fait, la situation inflationniste pèse et ne s’améliorera que de manière progressive. L’inflation globale devrait rester à 6% en février, avant que deux effets ne se juxtaposent et la portent à 5% en juin : la poursuite de la propagation des chocs passés et des facteurs de modération comme la détente des chaînes d’approvisionnement. Mais toute baisse serait d’abord liée à des effets de base, qui continueront de se diffuser à l’inflation sous-jacente. Celle-ci devrait se maintenir à 5,7% de janvier à juin, avec une légère baisse en avril et mai, estime l’Insee.