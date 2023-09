L’économie britannique s’est plus vite remise du Covid-19

Le Royaume-Uni n’est plus la lanterne rouge de la reprise économique post-Covid. L’économie britannique s’est redressée plus fortement qu’on ne le pensait auparavant, selon les révisions des données officielles publiées vendredi par l’institut statistique ONS. Au deuxième trimestre 2023, le PIB du pays était supérieur de 1,8% à son niveau du quatrième trimestre 2019, le dernier trimestre complet avant le début de la crise pandémique.

Jusqu’alors, l’ONS estimait que l’économie était encore à 0,2% de son niveau d’avant le Covid-19 (dernière révision en août), ce qui la plaçait dans le bas du classement des principales économies avancées. Elle est désormais devant l’Allemagne et la France en termes de reprise. La croissance britannique de 1,8% sur la période dépasse ainsi les 1,7% enregistrés par l’Hexagone et les 0,2% de l’Allemagne, mais reste loin derrière l’expansion de 6,1% observée aux États-Unis et est également plus faible qu’au Japon, en Italie ou au Canada.

Cette révision en hausse des estimations était largement attendue, alors que l’ONS avait publié des révisions préliminaires le 1er septembre, suggérant que l'économie était déjà 0,6% au-dessus de son niveau d’avant la pandémie au dernier trimestre 2021. La croissance en 2021 a été révisée à 8,7% contre 7,6%, tandis que l’ampleur de la crise historique de 2020 a été réduite à 10,4% contre 11%, conformément aux prévisions préliminaires du 1er septembre. La croissance en 2022 a été révisée à 4,3% contre 4,1%. Ces révisions reflètent de meilleures estimations du volume des stocks détenus par les entreprises, des marges réalisées par les distributeurs ainsi que des coûts et de la production dans le secteur de la santé, a indiqué l’ONS.

Ralentissement en cours

La hiérarchie entre les pays n’est toutefois pas définitive alors que la plupart sont en train de réviser leurs propres estimations. Par ailleurs, cette reprise plus forte de l’économie britannique ne change rien dans le fait qu’elle est désormais en train de ralentir, en raison notamment de la forte progression de l’inflation et du resserrement monétaire opéré par la banque d’Angleterre (BoE). L’ONS a confirmé vendredi sa première estimation d’une croissance de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre cette année, par rapport au trimestre précédent. L’institut statistique a par ailleurs revu en hausse la croissance au premier trimestre à 0,3% au lieu de 0,1% précédemment. Une résilience qui ne serait pas durable, selon les économistes.

Le marché immobilier est particulièrement touché par le contexte économique de faible croissance et surtout le renchérissement des emprunts hypothécaires dont les taux dépassent 6%. Les prêteurs britanniques ont approuvé en août le moins grand nombre de prêts hypothécaires en six mois, selon les chiffres publiés vendredi par la BoE, à 45.354 contre 49.532 en juillet, un chiffre conforme aux attentes du consensus. En revanche, le montant des prêts augmente avec une hausse du montant global net.

(Avec Reuters)