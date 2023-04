L’économie britannique ne sort pas de l’ornière

Le pire n’est jamais certain. Si le Royaume-Uni, aidé par la baisse des prix de l’énergie, évitera la récession sévère que prédisaient nombre d’économistes et la Banque d’Angleterre (BoE) l’an dernier, la crainte de stagflation n’a jamais été aussi élevée. «L’inflation est persistante, et la robustesse du marché du travail, avec des hausses de salaires toujours élevées, maintient la pression, souligne Azad Zangana, économiste chez Schroders. Nous avons revu nos prévisions de croissance et anticipons désormais une récession modérée cette année. Mais l’économie britannique s’approche dangereusement de la stagflation.» Le Fonds monétaire international (FMI) anticipait, dans ses dernières perspectives sur l’économie mondiale, une récession de 0,3% cette année, l’un des rares pays développés dans ce cas.

L’économie britannique pourrait échapper à la récession au premier trimestre. Si le PIB a stagné en février, en raison des importantes grèves qui ont repris, l’activité a été revue en hausse pour le mois de janvier. Pour que les trois premiers mois de l’année soient en contraction, il faudrait que le PIB ait chuté de 0,6% en mars. Cette résistance s’explique par le maintien par le gouvernement des plafonds sur les factures d’énergie et par un marché du travail tendu, et ce malgré une inflation toujours très élevée. C’est la seule, désormais, au-dessus de 10% en Europe de l’Ouest.

«Les inflations totale et sous-jacente ont surpris à la hausse en mars au Royaume-Uni, même par rapport à nos anticipations, qui étaient plus élevées que le consensus», notent les économistes de Barclays. L’inflation headline est ressortie à 10,1% et l’inflation core à 6,2% en rythme annuel (+0,8% et +0,9% respectivement en rythme mensuel). Des prix soutenus par les hausses dans les produits alimentaires, mais aussi la persistance de l’inflation dans les biens, soulignent les économistes de Barclays. «Le fait que bon nombre des composantes ressortent plus fortes que nous le pensions rend ces chiffres encore plus percutants, ajoute George Buckley, économiste chez Nomura. Avec les prix de l’énergie et des denrées alimentaires évoluant globalement dans la direction que nous attendions en mars, il s’agit donc d’un renforcement des prix core.» L’économiste de Nomura note que, depuis près de deux ans, les chiffres d’inflation ont quasi systématiquement surpris à la hausse.

Tensions sur les salaires

Cette publication a d’autant plus alerté les investisseurs qu’elle venait après l’annonce d’une hausse des salaires supérieure aux attentes. «L’inflation core reste soutenue en raison de la hausse continue des salaires dans un marché du travail toujours tendu», affirme Azad Zangana. Les hausses moyennes hebdomadaires en mars sur la période de trois mois précédente ont progressé à 6,6%, contre 6% en février et 6,2% pour le consensus. «Des chiffres significativement plus élevés», relève George Buckley, d’autant que la tendance a été soutenue ces derniers mois. De quoi maintenir l’inflation à un haut niveau. Azad Zangana n’anticipe pas de baisse significative jusqu’à la cible de la BoE de 2% avant 2025 et voit l’inflation à 5% à la fin de cette année. Ce qui complique la tâche de la Banque d’Angleterre.

L’inflation sous-jacente inchangée et la hausse des salaires seront deux points d’attention du comité de politique monétaire de la BoE lors de sa prochaine réunion, le 11 mai, selon Nomura, qui anticipe une nouvelle hausse de 25 points de base (pb) et une deuxième ensuite, rompant avec son anticipation d’une pause. Azad Zangana voit également deux hausses alors que le marché en anticipe trois. «Si la BoE voulait rapidement baisser l’inflation et changer le sentiment des consommateurs, il faudrait qu’elle augmente ses taux à 7%. Une gageure», affirme Azad Zangana. Le risque est de provoquer une crise immobilière. Même si la sensibilité aux taux est moins importante du fait de la baisse de la part des emprunts à taux variables, les prix dans le secteur devraient s’ajuster d’autant plus fortement que les taux seraient élevés.

L’autre écueil de la BoE est le marché des emprunts d’Etat. «Le gouvernement fait face à un important déficit public et continue d’émettre, à un moment où la banque centrale vend ses ‘gilts’ sur le marché et alors que la demande des acheteurs naturels de ces papiers, les fonds de pension, diminue», relève l’économiste de Schroders. La BoE semble bien sur une ligne de crête entre inflation et risque sur la stabilité des finances publiques.