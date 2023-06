L’économie américaine reste très compliquée à lire

Les politiques publiques - monétaires et budgétaires - seraient-elles fondées sur de mauvais indicateurs ? L’analyse par le produit intérieur brut (GDP) est régulièrement critiquée pour les Etats-Unis : «Il ressort depuis 2022 une divergence inhabituelle avec la mesure de la croissance par le revenu intérieur brut (GDI)», remarque Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier.

Les deux indicateurs sont normalement très corrélés dans la mesure où les produits ou les services vendus par un agent économique se transforment rapidement en revenus pour un autre agent économique. Mais le GDP a été publié en hausse de +2,3% au T4-2022 et +1,3% au T1-2023 (rythme annualisé), quand le GDI diminuait sur les mêmes périodes de -3,3% et -2,3% respectivement. Les économistes avaient déjà constaté des niveaux de divergence importants, avec un GDI très inférieur au GDP en 2008-2009, ou en sens inverse en 2006, 2015 et fin 2020.

Sources différentes

Alors pourquoi cette différence ? «Personne n’a d’explication très convaincante. C’est pourquoi nous choisissons de ne pas décider entre les deux signaux en faisant la moyenne, le growth domestic output (GDO), poursuit Samy Chaar. La ‘vérité’ mesurée par cette moyenne (que le Bureau of Economic Analysis – BEA – donne également depuis 2015, ndlr) serait une croissance proche de 0,2% depuis décembre, signe que l’économie ralentit et que l’activité est sans doute au-dessous de son potentiel.» Donc a priori plutôt désinflationniste, malgré des indices d’inflation encore élevés.

Un économiste de la Fed de Cleveland (Kurt G. Lunsford) a indiqué en janvier que les estimations différentes de ces deux mesures conceptuellement équivalentes étaient liées au fait qu’elles sont calculées à partir de sources de données différentes et incomplètes, sujettes à des révisions multiples. «La corrélation est normalement élevée et supérieure à 95%, mais il y a sans doute un problème de sources, relève aussi Gilles Moëc, chef économiste chez Axa IM. Pour mesurer la production, les instituts statistiques s’appuient généralement sur les indicateurs quantifiés directs tels que la production industrielle ou les chiffres d’affaires CA3 dans le commerce et les services, ainsi que sur les données d’enquêtes (soft data) pour vérifier. Pour mesurer les revenus comme les dividendes ou les loyers perçus, on manque à la fois de données à court terme en dehors des déclarations fiscales annuelles, et d’enquêtes de vérification. La correction des variations saisonnières est également différente selon que l’on parle des revenus ou de l’activité.»

Pas de conclusion évidente

«Cela dit, les études ont démontré par le passé que la divergence entre GDP et GDI n’avait aucun pouvoir prédictif aux Etats-Unis», ajoute Gilles Moëc, en rappelant que les économistes peuvent avoir un biais sélectif en accordant trop de poids aux nouvelles contrariantes dans certaines périodes comme en ce moment… En 2018, des chercheurs de la Fed de San Francisco avaient conclu que le GDP surpassait systématiquement d’autres mesures comme le GDI ou une combinaison des deux, appelée GDPplus pour sa capacité de prédiction plus précise. Et donc que la faiblesse relative de la croissance du GDI n’indiquait pas nécessairement une faiblesse de la croissance économique globale.

