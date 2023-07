Le risque sur l’immobilier commercial américain commence à se matérialiser

«La tempête financière s’abat sur l’immobilier commercial aux Etats-Unis», titrait fin juin le FT, après les premières baisses de valorisations constatées sur des immeubles d’affaires new-yorkais, pour certaines «à un prix inférieur à la valeur du terrain». Des taux en forte hausse, une crise bancaire régionale qui a réduit l’accès au crédit, et la montée du télétravail ont fait des dégâts sur les immeubles de bureaux anciens. «Mais les autres catégories de l’immobilier commercial (CRE) ne sont pas aussi touchées, nuance Lotfi Karoui, directeur de la Stratégie crédit chez Goldman Sachs. Les bureaux modernes n’ont pas encore refait l’objet de fortes revalorisations, et les segments ‘retail’, hôtels, ‘multi-families’ et locaux industriels se portent plutôt bien. Surtout, il faut distinguer les valorisations de l’immobilier non coté, sur lequel il y a encore peu de transactions, et celles de l’equity coté et de la dette immobilière, qui se sont ajustées depuis un an et demi.» L’indice Bloomberg US REIT sur les foncières cotées américaines a en effet perdu 28% depuis le pic du 31 décembre 2021. Les indices sur les titrisations de crédits hypothécaires commerciaux hors agences publiques (CMBS «non-agency») ont, eux aussi, perdu 10% avec la hausse des taux et des risques.

-30% à venir sur l’immobilier non coté ?

Concernant l’immobilier non coté, l’exemple des vieux immeubles new-yorkais témoigne d’une tension accrue entre vendeurs et acheteurs potentiels. Il y a encore trop peu de transactions, et celles-ci ne pourront se débloquer qu’avec un ajustement des valorisations. Le courtier JLL estime que 20% des bureaux américains étaient vacants à fin juin, et qu’une large majorité des immeubles concernés vaudraient moins que le principal de leur dette (ratios LTV, loan-to-value, supérieurs à 100%). Le montant des actifs CRE en difficulté («distressed») aurait progressé de 10% pour atteindre près de 64 milliards à la fin du premier trimestre, selon un rapport de MSCI Real Assets évoquant un risque sur plus de 160 milliards, dont un tiers en bureaux et presqu’autant en commerces.

Les prêteurs ayant moins de flexibilité pour soutenir ces immeubles en difficulté à des taux intéressants, le marché serait sur le point de basculer vers des ventes forcées à défaut de refinancements accessibles. De quoi matérialiser l’ajustement des valorisations encore attendu faute de transactions, reconnaît CBRE. L’analyse de Goldman Sachs évoque une «perfect storm» (une violente tempête) pour expliquer une hausse du risque de défaut concomitante à l’ajustement à venir des valorisations et à l’augmentation des coûts de financement. Blackstone a d’ailleurs vendu récemment à Brookfield sa part dans le gratte-ciel One Liberty Plaza sur la base de 1 milliard de dollars, bien au-dessous de la valorisation de 1,5 milliard indiquée lors de sa prise de participation en 2017. Une baisse de 30% similaire à celle sur les foncières cotées.

«Il est vrai que le secteur a historiquement été soutenu par les petites banques régionales (1.400 milliards sur un total de 4.400 milliards de dette), touchées par la crise de liquidité au printemps. Il faut trouver de nouvelles ressources. Mais les fonds de ‘real estate’ ont accumulé des encours non engagés (dry powder) qui pourraient aider à amortir la baisse», rappelle Lotfi Karoui. Près de 900 milliards de dollars de dettes immobilières commerciales américaines (310 sur les bureaux) arrivent à échéance en 2023 et 2024 - et encore 1.100 milliards en 2025 et 2026 quand les conditions de crédit pourraient s’être améliorées. En attendant, les saisies (foreclosures) ont augmenté de plus de 30% au premier trimestre 2023 sur les immeubles de bureaux aux Etats-Unis selon MSCI Real Asset, de 6% sur les hôtels et 3% sur les commerces.

CMBS non systémiques ?

Concernant la dette immobilière, «la comparaison avec la grande crise financière (GFC) n’a pas lieu d’être, poursuit Lotfi Karoui. La situation générale présente des fondamentaux meilleurs tant en termes de ratio LTV que de service de la dette (DSCR). En 2008, le processus de restructuration des dettes à problème avait pris quatre ans. L’ajustement pourrait être plus rapide avec la hausse des taux et la pression sur la croissance économique. Mais un ‘soft landing’ semble aussi plus crédible», ajoute-t-il, sans nier que les impayés sur les prêts immobiliers commerciaux ont augmenté et deviendront plus fréquents.

«Le taux de défaut Trepp CMBS pour les bureaux a déjà bondi de 125 points de base (pb) en mai et de 48 pb en juin pour atteindre à nouveau 4,5%», indiquent les stratégistes de JPMorgan. La banque anticipe des nouveaux risques sur 20% des CMBS «non-agency» (environ 700 milliards d‘encours). Quelques CMBS ont déjà fait l’objet de défauts depuis février chez Colombia Property Trust-Pimco, Brookfield et Vornado. «A chaque fois pour des raisons similaires : remontée des taux et des coûts de protection rendant certains refinancements impossibles sans injection de capital, augmentation des taux de vacance - surtout sur les bureaux (a fortiori dans la tech), et moindres liquidités provenant des banques régionales», rappelle Florent Albert, directeur senior structured finance chez Scope Ratings.

Les risques dépendent très largement des véhicules investis et des immeubles sous-jacents. «Les spreads moyens des CMBS notés BBB se sont encore élargis, autour de 720 pb, plus de 330 pb au-dessus des obligations corporate ‘high yield’. Cela maintient les coûts de financement élevés pour les emprunteurs, mais cela permet aussi un redémarrage du marché primaire (5 milliards en mai), d’autant plus avec une tranche AAA à nouveau attractive (spreads autour de 150 pb). Avec une exposition à des prêts hypothécaires à taux fixes - au contraire des taux variables présents dans les structures CRE CLO (collateralized loan obligation) - et des structures multi-assets diversifiées, les risques autour des CMBS semblent limités, de toutes manières pas systémiques», conclut Lotfi Karoui.

