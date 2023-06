«Le relèvement surprise de la Banque d’Angleterre pourrait soutenir la livre de manière transitoire»

L’Agefi : Comment la livre va-t-elle réagir au nouveau tour de vis de la Banque d’Angleterre (BoE) ?

Alain Henriot : La BoE, inquiète de la lenteur du reflux de l’inflation et de la vigueur des salaires, a surpris en remontant son taux directeur de 50 points de base (pb), à 5% lors de sa réunion du 22 juin. Les investisseurs tablaient plutôt sur une hausse de 25 pb. Cet effet de surprise pourrait transitoirement soutenir la livre. Mais les autres banques centrales gardant un discours de fermeté, le mouvement haussier sur la livre ne devrait pas aller trop loin. D’autant que la question de la dynamique de la croissance britannique risque de se poser avec un peu plus d’acuité, ce qui serait in fine pénalisant pour la devise britannique.

Enfin, le régulateur de l’énergie britannique a annoncé une baisse du plafond des prix du gaz et de l’électricité en juillet. Or ces produits connaissent encore une hausse marquée ces derniers mois, +36% sur un an en mai pour le gaz et +17% pour l’électricité, ce qui explique en partie la résistance de l’inflation outre-Manche.

Croyez-vous que la Banque du Japon (BoJ) va finir par relever le contrôle de la courbe des taux (et donc le yen face au dollar) cette année ?

Le nouveau gouverneur de la BoJ n’a pas infléchi pour le moment la politique hyper-accommodante du Japon. Le décalage entre la politique monétaire japonaise et celle des autres banques centrales a conduit à un affaiblissement considérable du yen, de l’ordre de 25% contre un panier de devises depuis début 2020. Cela entretient l’inflation importée. Mais la hausse des salaires reste très mesurée pour l’instant, autour de 1% sur un an seulement. La BoJ semble donc penser que cela devrait permettre à l’inflation de se tempérer si les prix de l’énergie s’assagissent. Un yen faible est en outre un facteur de compétitivité pour les entreprises japonaises. Cela a d’autres inconvénients, comme une hausse des prix des actifs qui, à travers un effet richesse, nourrit une hausse des prix de l’immobilier.

A court terme, la Banque du Japon ne semble pas prête à lever le contrôle de la courbe des taux, mais elle pourrait finir par l’assouplir en élargissant par exemple la bande de fluctuation.

