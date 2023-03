Le marché des CDS, ce thermomètre qui donne la fièvre

C’est un coupable idéal. Les credit default swaps ont refait parler d’eux dans la chute de Credit Suisse et lors du bref mouvement de panique autour de Deutsche Bank. Ce produit dérivé à effet de levier, traité sur un marché de gré à gré par nature peu transparent, fait l’objet de critiques acerbes à chaque crise. Méritées ou pas ?

La chute de l’action Deutsche Bank il y a tout juste une semaine, qui a résonné jusqu’au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, a été exacerbée par l’envolée des CDS (credit default swaps) de la banque allemande, selon les autorités. Cet instrument permet de se protéger contre le risque de défaut d’un émetteur, et sert de signal d’alerte sur la santé de ce dernier. Mais il est aussi accusé par les régulateurs, comme en 2008 et lors de la crise de la zone euro, de propager et amplifier les crises.

Pour Andrea Enria, le président du superviseur bancaire de la zone euro «il y a des marchés comme le marché des CDS single names qui sont très opaques, très superficiels et très illiquides. Avec quelques millions (d’euros) la peur se propage à des banques dont l’actif est de plusieurs milliards, contamine les cours des actions et entraîne des retraits de dépôts.» Dans le cas de Deutsche Bank, deux transactions sur le CDS subordonné à un an et sur le CDS senior à cinq ans seraient dans le viseur des régulateurs. L’Autorité européenne des marchés financiers, l’Esma, examine les récents mouvements du marché, notamment ces deux transactions.

Une semaine après avoir atteint des niveaux extrêmes et provoqué une nouvelle panique autour des banques européennes, les CDS (credit default swaps) de Deutsche Bank ont baissé, mais restent bien au-dessus des niveaux précédant l’effondrement de Silicon Valley Bank (SVB). Le CDS sur la dette subordonnée de Deutsche Bank est repassé sous 500 points de base après avoir atteint 550 pb il y a une semaine, tandis que le CDS senior est passé de 220 pb, à 190 pb.

Deutsche Bank n’a pas été la seule à pâtir des mouvements de son CDS. «Pour Credit Suisse, le CDS a été l’un des maillons dans la chute des titres de la banque, explique Akram Gharbi, responsable gestion high yield chez La Française. Le déclencheur a été le lien fait par certains investisseurs entre la situation de SVB et Credit Suisse qui a provoqué le fort repli des actions et a eu un impact sur les titres AT1 de la banque suisse puis ses obligations Tier 2. Cela a ensuite tendu les CDS de la dette subordonnée puis les autres CDS dont ceux de la dette senior, entraînant encore plus la baisse des actions. Cet effet boule de neige a été alimenté par l’achat de protection par d’autres banques pour se couvrir du risque de contrepartie bancaire.»

Substitut au marché cash

Alors, comment fonctionne ce marché décrié et opaque ? «Les CDS sont une composante significative du marché du crédit dans le continuum du marché obligataire cash», souligne Yannig Loyer, responsable du trading chez Axa IM. Les investisseurs les utilisent comme substitut à un marché cash parfois peu liquide. Le marché des CDS corporate pèse 20.000 milliards de dollars en notionnel au niveau mondial, dont 95% des volumes sont traités sur les CDS indiciels. «C’est un volume conséquent par rapport au marché du crédit», poursuit le gérant d’Axa IM.

Sur le marché européen, les CDS sur des émetteurs (single names corporate et financiers) ont représenté un volume d’environ 600 milliards de dollars en 2021 et d’environ 700 milliards en 2022, selon des estimations de banques, ce compartiment n’étant pas centralisé. Les contrats sur les institutions financières sont parmi les plus traités. «Les contrats de CDS sur les dix plus grandes banques ont été traités en moyenne à hauteur de 150 millions de dollars par nom et par jour depuis janvier», relève Benoist Grasset, gérant crédit high yield chez Generali Investments. Le professionnel doute ainsi qu’une seule transaction de 5 millions de notionnel ait déclenché un tel mouvement de panique autour de Deutsche Bank le 24 mars. «Credit Suisse, Bank of America et Deutsche Bank sont les plus traités depuis le début de l’année avec des volumes de 300 millions quotidiens pour les deux premiers et 200 millions pour le dernier», poursuit le gérant.

Le marché ne mériterait donc pas totalement le procès en illiquidité qui lui est fait. «Le marché reste liquide y compris sur les CDS single names, et permet de traiter des tailles significatives de plusieurs dizaines de millions d’euros en une fois sans coût de frottement trop important», affirme Grégoire Docq, gérant chez Allianz GI. «Cela va toutefois dépendre des émetteurs, précise Akram Gharbi. Il y a aura moins de liquidité sur le CDS Picard que pour le CDS Deutsche Bank.» Et en-dehors de tout stress de marché comme pour tout l’obligataire. En mars, malgré la forte volatilité, principalement sur les valeurs bancaires, le marché est resté « fonctionnel », davantage qu’en mars 2020 au début de la crise du Covid ou plus récemment en septembre 2022 au moment du krach sur les emprunts d’Etat britanniques, selon Axa IM.

Un instrument aussi complexe qu’indispensable

Les usages des CDS sont multiples. Outre la protection contre un défaut, l’instrument permet de prendre position à l’achat (vente de CDS) comme à la vente (achat de CDS) sur le marché ou sur un émetteur. D’autres arbitrent les écarts entre le prix du CDS et celui de l’obligation, appelés «base». Le prix du CDS est libellé en spread (points de base). Les contrats sont standardisés et fongibles, un héritage de la crise financière 2008, car à l’époque, leur hétérogénéité avait posé d’importants problèmes de compensation.

Les CDS sont échangés sur des plateformes électroniques même s’ils sont contractés de gré à gré (OTC), ce qui permet d’obtenir des niveaux de prime évoluant en fonction des conditions de marché. La majorité des single-name sont compensés dans des chambres centralisées, ainsi que la totalité des CDS sur indices. Il existe plusieurs maturités de 1 an à 10 ans, la maturité 5 ans étant la plus liquide.

Un contrat peut être déclenché en cas de défaut, mais aussi d’intervention du gouvernement, de remboursement anticipé du titre… Le vendeur du CDS paye la valeur de l’actif de référence moins l’espérance de recouvrement. Cette espérance est fixée par un comité de l’Isda, qui détermine aussi si le CDS doit être réglé en titres de l’entité de référence ou en cash. En règle générale, les règlements physiques – en titres – n’ont lieu que si les marchés pour les CDS de l’entité ayant fait défaut sont étroits : moins de 300 transactions et moins de 5 vendeurs actifs. Le comité se réserve toutefois le droit d’exiger un règlement en cash s’il l’estime préférable. Pour les marchés plus liquides, les règlements sont systématiquement en cash.

Le prix du CDS évolue en fonction de l’offre et de la demande. «Il est le reflet du sentiment du marché, relève Akram Gharbi, responsable gestion high yield chez La Française. Plus le marché est en mode risk off, plus il y a de demande de protection.» Et plus il y a de demande de protection plus le prix du CDS augmente. «C’est un marché OTC donc chaque banque contrepartie va offrir un prix en fonction de sa position», poursuit Akram Gharbi.

En période de stress de marché, comme pour tout l’obligataire, la situation se complique. Les animateurs de marché (market makers), souvent des banques d’investissement contreparties des investisseurs, se montrent alors plus prudents. Les fourchettes de spread achat-vente s’écartent nettement. «Les market maker des banques de marchés ont des limites de risques, leur objectif étant de garder des positions globales dans leurs livres d’opérations relativement neutres, souligne Yannig Loyer. Quand le marché est très volatil et très déséquilibré dans un sens (l’axe du book dans le jargon financier), le market maker va avoir moins d’intérêt à apporter de la liquidité en ce sens car il augmenterait alors son risque de perte.» Les prix offerts sont donc suffisamment décalés pour décourager les investisseurs. Le 24 mars, à la veille du week-end, les acheteurs de protection face à un stress de marché extrême étaient beaucoup plus nombreux.

«Prenons l’exemple de Credit Suisse dont le CDS subordonné a bondi à plus de 1.000 pb avant le rachat par UBS, explique Akram Gharbi. Le market maker qui va vendre la protection va devoir dans le même temps trouver une contrepartie acceptant la position inverse, c’est-à-dire un investisseur estimant que le prix est exagéré et que Credit Suisse ne fera pas défaut. Chaque market maker a en outre une limite de risque propre par rapport à son propre bilan et aux autres expositions sur le même émetteur. Ainsi un émetteur ne souhaitant pas traiter, parce qu’il n’a pas de contrepartie dans l’autre sens, proposera un prix bien supérieur pour lequel il est certain de ne pas être exécuté.» Le contexte de marché était tellement incertain que certaines contreparties n’acceptaient plus le risque Credit Suisse. «Mais il se peut qu’un autre market maker n’ayant pas atteint sa limite de risque ou ayant un client lui permettant de recycler cette position proposera un prix de 1.000 pb», poursuit le gérant. Contactées à ce sujet, plusieurs grandes banques d’investissement ont décliné nos demandes.

Les CDS initiés par une contrepartie peuvent être débouclés auprès de cette dernière ou auprès d’une autre contrepartie (novation). «Pour couvrir leur bilan, les market makers vont diversifier en-dehors de la maturité la plus liquide à 5 ans, par exemple sur des maturités plus courtes, ce qui va avoir comme conséquence de déformer la courbe, ajoute Grégoire Docq. Ils peuvent aussi intervenir sur des noms similaires à ceux sur lesquels le marché fait pression, contribuant à un effet de contagion.» De plus les banques sont acheteuses structurelles de CDS pour couvrir leurs portefeuilles de crédit. Et quand la volatilité sur un nom augmente, elles augmentent le niveau de protection. Face aux risques sur Credit Suisse puis Deutsche Bank, elles ont pris des positions sur les CDS pour couvrir le risque lié à leur exposition à ces contreparties sur les marchés des produits dérivés notamment.

Le prix du CDS traduit donc le sentiment du marché vis-à-vis d’un émetteur concernant son risque de défaut. «Ce spread signifie intrinsèquement quelque chose en termes de risque de défaut car il y beaucoup d’intervenants sur ce marché», indique Grégoire Docq. Surtout pour des émetteurs très surveillés comme Credit Suisse ou Deutsche Bank. Du prix on déduit une probabilité théorique de défaut ou de la perte attendue par le marché. Un spread de 100 pb à 5 ans avec un taux de recouvrement attendu de 50% signifie un risque de défaut 10% environ. A 1.000 pb, le marché anticipait un risque de défaut très élevé.

Pour les CDS des banques, le lien entre cet instrument et la situation de la banque va bien au-delà. Et touche à la question de la confiance. «Le CDS est un baromètre de la perception du risque d’un émetteur et pour les banques, contrairement aux entreprises non financières, c’est surtout la question de confiance qui est posée avec le risque d’entraîner une fuite des dépôts, une crise de liquidité puis de solvabilité», avertit Benoist Grasset. Et même si pour les intervenants sur ce marché, le CDS est devenu un outil indispensable dans leur panoplie d’investissement, les inquiétudes des régulateurs ne sont pas infondées.