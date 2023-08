Le marché américain de l’emploi reste dynamique

Fin juillet, les chiffres de l’Employment Cost Index ainsi que ceux des dépenses de consommation ont laissé les marchés perplexes. Ces derniers guettent en effet les premiers signes d’une dégradation des conditions d’emploi. Or, le rapport sur les créations de postes pour le mois de juin, publié ce mardi par le BLS, montre une fois de plus la solidité du marché américain du travail. «Les marchés ont anticipé qu’à partir du moment où la population active aurait retrouvé son niveau d’avant-pandémie, le ralentissement de la croissance et l’inflation dans les salaires aidant, le nombre d’ouvertures de postes allait sensiblement ralentir. Or ce n’est pas le cas, et c’est la raison pour laquelle les chiffres de l’emploi surprennent, mois après mois », explique Daniel Morris, stratégiste en chef chez BNP Paribas AM.

Mobilité professionnelle

Depuis mars 2022, où elles ont dépassé les 12 millions, les créations d’emplois sont orientées à la baisse (-34.000, à 9,582 millions), mais restent très nettement supérieures à leur niveau d’avant crise (+34% par rapport au mois de juin 2019). «La bonne tenue du nombre d’ouvertures de postes n’est pas si surprenante à mes yeux. Le nombre de salariés, qui était en croissance régulière avant la pandémie, a chuté brutalement. Depuis 2021, le dynamisme des embauches s’explique, outre par la reprise de l’économie, par la volonté d’évolution professionnelle des Américains », commente Daniel Morris.

Certains secteurs peinent également à recruter. «C’est un sujet de préoccupation, y compris pour 2024, pour nombre de chefs d’entreprises dans l’industrie», a expliqué Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board, interrogée par Bloomberg. Le ratio des offres d’emploi par chômeur est resté globalement stable, à 1,61, contre 1,58 en mai. «Bien que cela montre un progrès par rapport à ce qu’il était au début de cette année (1,9), le ratio reste bien supérieur à sa moyenne pré-pandémique de 1,2 », constate Barclays dans une note de recherche.

Le ralentissement des créations de postes devrait se poursuivre au second semestre, dégradation de la conjoncture oblige. «Le nombre de faillites d’entreprises au premier semestre 2023 a atteint un niveau inédit depuis la crise de 2008-2009, et devrait encore augmenter au cours du second semestre en raison du durcissement des conditions de crédit», relève Vincent Boy, analyste marchés chez IG Markets.

Mais cet atterrissage devrait se faire en douceur, alors que les conditions de marché amorcent un assouplissement. Ainsi, les démissions, en légère baisse sur un mois (-2,4%), indiquent «un progrès probable dans l’apaisement des pressions salariales», selon Barclays, tandis que les licenciements, restent stables.