Le Maghreb est en quête de financements externes

La Tunisie est sans doute le pays dont la situation économique est la plus critique, et où le risque de défaut est réel, selon les agences de notation. «Les besoins de financement externes pour 2023 représentent le double des réserves dont le pays dispose à l’heure actuelle. Cela donne une idée de la situation extrêmement difficile du pays et de son besoin de liquidités», explique Luca Moneta, économiste Afrique chez Allianz Trade. Le versement de l’aide du FMI, malgré un accord conclu au mois de septembre 2022, apparaît aujourd’hui compromis.

Au début du mois d’avril, le président Saied a déclaré qu’il refuserait les «diktats» du FMI. L’aide est assortie de conditions, au nombre desquelles figurent la réduction des subventions alimentaires et énergétiques et la réduction de la masse salariale du secteur public. «Les marchés s’attendaient à ce que le pays reçoive une aide au mois de décembre 2022. Malheureusement la situation s’est un peu plus compliquée en raison des déclarations du président tunisien dans la presse, le boycott de produits tunisiens par certains pays voisins, l’augmentation du phénomène d’immigration, qui conditionne le dialogue avec l’UE, et enfin la suspension des discussions avec les institutions multilatérales, qui constitue un proxy pour nombre d’investisseurs », poursuit Luca Moneta.

Le déficit courant pourrait atteindre 9% du PIB en 2023, tandis que la croissance restera modeste, aux alentours de 2%, plombée en particulier par la perspective d’une mauvaise récolte. L’aide d’urgence accordée par l’Algérie à la fin du mois de mars - un prêt de 200 millions de dollars sur 5 ans à 1%, assorti d’un don de 100 millions de dollars – ne suffira pas.

L’inflation reste orientée à la hausse en Egypte

L’Egypte, comme la Tunisie, a été classée à haut risque par Allianz Trade. Dans le cas de l’Egypte, «la dégradation est justifiée par la dégradation des conditions économiques et financières du pays, incluant l’inflation, des déficits jumeaux pendant une période prolongée (déficit budgétaire et déficit des comptes courants), et une certaine fatigue sociale», estime Luca Moneta.

L’inflation s’y est établie à 33% en glissement annuel au mois de mars 2023 (voir graphe), bien au-delà de la moyenne attendue dans les principaux pays émergents, aux alentours de 7% en 2022 et en baisse par rapport à 2022 (+9,2%), selon BNP Paribas.

La Banque mondiale anticipe une croissance relativement élevée, à 4% en 2023 et 2024 (voir graphe). Cependant ces prévisions ont été publiées avant la baisse de production décidée par les pays de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) au début du mois d’avril. « Elle devrait maintenir le prix du baril dans une fourchette comprise entre 80 et 85$/baril mais en creusant le déficit commercial, aura des conséquences sur l’économie égyptienne », avance l'économiste.

Il est difficile pour les autorités de décider d’une politique permettant à la fois de contenir l’inflation et de faire face aux besoins de financement du pays. Le taux directeur reste en territoire négatif, malgré une nouvelle hausse annoncée par la banque centrale au mois de mars (+200pb à 19,5%). « L’Egypte est au centre d’un cercle vicieux : il est assez contre-productif de remonter les taux sachant que le paiement des intérêts de la dette représente près de la moitié du budget de l’Etat. Cependant, pour maîtriser la dette, il convient de disposer d’un ancrage pour les anticipations d’inflation, ou bien de mettre en place un programme d’ajustement budgétaire très rigoureux permettant de dégager un excédent primaire. Le budget prévisionnel (pour l’année fiscale 2024) prévoit un accroissement de celui-ci de 1,5% à 2,6% du PIB » indique Claire Dissaux, économiste pays émergents chez Axa IM. « Les taux réels restent négatifs, ils diminuent l’attractivité de la devise et des investissements de portefeuille dans le pays mais cela évite l’explosion du ratio dette/PIB n’explose pas. C’est cet équilibre fragile que le FMI essaie de préserver », poursuit-elle.

Très endetté – le ratio dette/PIB frise les 90% -, le pays doit faire face à d’importants remboursements au cours des deux prochaines années : près de 18 milliards de dollars en 2023, plus de 24 milliards de dollars en 2024. Le montant de l’aide actuellement négociée avec le FMI - 3 milliards de dollars - est insuffisant pour couvrir les 3,5 milliards dus au FMI cette année. Signe supplémentaire de défiance, l’agence de notation S&P a annoncé le 22 avril avoir révisé la perspective de la note de la dette égyptienne, la passant de «stable» à «négative».

Le gouvernement cherche à augmenter ses recettes et à diversifier ses sources de financement, et se tourne vers la Chine, qui est son 4e créancier. Une émission d’obligations vertes libellées en yuans, que l’Egypte espère voir garanties par la Banque africaine de développement est annoncée pour la fin du mois de juin.

Le gouvernement espère également quadrupler les flux d’investissements étrangers d’ici 2026 (environ 10 milliards de dollars en 2022), avec une majorité d’investisseurs privés, a récemment déclaré le patron de la Bourse du Caire. Le programme d’introduction en Bourse d’entreprises publiques, qui est l’une des conditions à l’aide du FMI, devrait participer de ce mouvement. Cependant celui-ci tarde à se mettre en place. La pertinence même de ce programme, dans la situation actuelle, est questionnée par certains.

«L’économie égyptienne souffre de problèmes structurels, que le FMI cherche à résoudre avec ses conditionnalités. Cependant la mise en place de ces mesures d’austérité, dans cette période précise, pourrait avoir des effets de long terme négatifs sur l’économie comme sur la société », acquiesce Luca Moneta. «Les coupes opérées dans les emplois du secteur public ont réduit d’autant les opportunités d’emploi pour les femmes. Leur taux de participation dans la population active a dégringolé. Il était d’environ 23% en 2011, il a grimpé jusqu’à 24.5% en 2016-2017. Il est désormais inférieur à 18%, contre 68% pour les hommes », ajoute-t-il. Pour un tiers de la population qui vit dans la pauvreté, les mesures de soutien aux ménages les plus fragiles, qui ont représenté 1,7% du PIB en 2022, restent vitales.

Vers un rebond de la croissance au Maroc

Au Maroc, qui bénéficie lui aussi de l’aide du FMI, la situation, comme les perspectives, sont très différentes. «Il faut rappeler que le pays était dans la catégorie ‘investment grade’ avant le Covid. La dégradation de la note souveraine, par Fitch Ratings puis par S&P, a été justifiée par un manque de réformes structurelles et la persistance d’un déficit fiscal important », explique Guillaume Tresca, stratégiste Pays émergents chez Generali Investments.

Selon la Banque mondiale, la croissance réelle du PIB a chuté, passant de 7,9 % en 2021 à 1,2 % en 2022, tandis que le déficit du compte courant a augmenté de 2,3 % à 4,1 % du PIB. «La croissance a été tirée en 2022 par la flambée du prix des engrais, et surtout, par le rebond du tourisme et des exportations vers la zone euro», poursuite le stratégiste. La bonne tenue du secteur agricole devrait profiter à la croissance en 2023. Son rebond aest attendu aux alentours de 3%. «L’agriculture a un impact très important sur la volatilité de la croissance. Elle ne représente plus que 10% du PIB, mais près du tiers de la population active et une grosse part des exportations. Après la sécheresse de 2022, la récolte devrait être meilleure en 2023», explique Caroline Dissaux chez Axa IM.

La ligne de crédit flexible que le FMI vient d’accorder au royaume, pour un total de 5 milliards de dollars, doit être davantage considérée comme une «mesure de prudence», selon le Crédit Agricole. Cependant l’économie reste confrontée à de nombreux défis, à commencer par celui de la maîtrise de l’inflation. «Compte tenu des inégalités, celle-ci a été contenue par des subventions, qui selon les autorités ont eu un impact baissier de 3 points en 2022. Le FMI demande – et le gouvernement prévoit d’ici 2025 – de mettre fin à ces subventions, qui ont représenté 3% du PIB en 2022. Elles devraient être ramenées à 0,6% du PIB en 2024 », estime Claire Dissaux. Tirée par les prix alimentaires (+18,2%), elle est en accélération au premier trimestre 2023, à +9,4%, contre +8,3% au T4 2022, selon le HCP (Haut Commissariat au Plan) marocain.