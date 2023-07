Le «Grain Deal» est suspendu à l’accord de Moscou

Comme tous les quatre-vingt-dix jours, l’incertitude domine quant à l’issue des négociations liées à la reconduite du couloir céréalier de la mer Noire, mis en place en juillet 2022 afin de permettre l’écoulement des productions agricoles ukrainiennes.

«Les protagonistes du premier jour, à savoir l’ONU et la Turquie, sont à la manœuvre et usent de toutes leurs influences et multiplient les propositions pour obtenir un accord de dernière minute de la part de la Russie», selon Agritel. La Russie réclame, pour sa banque agricole publique, la restauration d’un accès au système de règlements internationaux SWIFT, dont elle a été coupée depuis juin 2022 dans le cadre des sanctions infligées par l’Union européenne. Elle pourrait obtenir satisfaction en bout de course, selon des sources citées par Reuters.

Quelle que soit la décision de Moscou, les conséquences sur les exportations de céréales resteront limitées. Trois principales raisons permettent de l’expliquer.

Tout d’abord, la production mondiale pour la récolte 2023-2024 permet de satisfaire la demande pour les deux principales productions ukrainiennes, à savoir le maïs et le blé. Les prévisions de FranceAgriMer et de l’USDA (le département de l’Agriculture américain), publiées le 12 juillet, concordent sur ce point. «Le marché est bien approvisionné même si l’on peut anticiper des récoltes moins bonnes sur la fin de la campagne en Australie», explique Philippe Chalmin, professeur à l’université Paris-Dauphine. Seul bémol, le phénomène El Niño s’est installé et devrait perdurer jusqu’au printemps 2024, occasionnant une légère baisse de la production mondiale. Outre l’Australie, la Chine, dont les importations sont déterminantes pour l’évolution des prix, ne sera pas non plus épargnée : 15% de la production, soit 15 millions de tonnes (Mt) sur les 140 Mt prévues, devrait être affectée à l’alimentation animale ou à d’autres usages, selon Benoît Piétrement, président de Novagrain et conseiller de FranceAgriMer. Cependant, la Chine détient la moitié des stocks mondiaux de blé.

L’autre raison réside dans les perspectives de récolte en Ukraine. Celle-ci est attendue en nette baisse pour la saison 2023-2024, en raison d’une baisse des surfaces cultivées – -34%pour le blé et -10% pour le maïs – et des rendements, les agriculteurs ayant divisé par deux leurs achats d’engrais en 2022. Les exportations devraient suivre la même tendance, à -35% pour le blé et -36% pour le maïs. En outre, précise FranceAgriMer, l’essentiel des stocks de maïs a été écoulé via le corridor au cours de la dernière saison, en baisse de 68% à l’issue de la récolte 2023-2024.

Enfin, «l’Ukraine a également trouvé des itinéraires alternatifs au corridor céréalier», souligne Philippe Chalmin. Une part croissante de ses exportations transite de nouveau par les ports du Danube. Une douzaine de terminaux fluviaux supplémentaires sont en cours de construction.