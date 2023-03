«Le dollar sera porté par la stabilité financière à court terme»

L’Agefi : Est-ce que les événements SVB, Credit Suisse ou la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) peuvent avoir un effet sur l’euro-dollar ?

Etienne de Marsac : Les Etats-Unis comme la zone euro se retrouvent face aux fragilités potentielles de leurs systèmes bancaires et de l’activisme de leurs banques centrales. La parité de change euro-dollar subit des forces contradictoires de long terme comme de court terme. Sur le court terme, les flux techniques dépendant de la perception des investisseurs dominent : si la réponse de la BCE face au risque systémique est plus timide que celle de la Fed, l’euro sera amené à baisser. Sur le moyen terme, l’euro profitera de flux acheteurs, qui sont le corollaire du positionnement des investisseurs vers la surperformance des actions européennes sur les actions américaines. En d’autres termes, le dollar subirait la poursuite de la crise financière, tandis que l’euro devrait se stabiliser ou s’apprécier en cas de normalisation des risques financiers.

Quelles devises seront à surveiller si on approche de la fin du cycle de resserrement à la Fed ?

La fin du cycle de hausse des taux enverrait un signal aux pays développés comme aux pays émergents. A ce titre, les pays d’Amérique latine et d’Asie, dont les taux d’intérêt sont plus élevés, pourraient profiter de flux d’investissements sensibles au différentiel. Le point d’attention restera le yen, dont la gestion est encore aujourd’hui désynchronisée de celle des autres devises, et qui pourrait s’apprécier contre le dollar en cas de modification de la politique japonaise de contrôle de la courbe des taux.