Le débat sur le plafond de la dette coûte déjà aux Etats-Unis

Mardi matin, le Trésor américain a pu constater la forte pression déjà exercée par les discussions et les blocages autour du plafond de la dette sur les bons du Trésor. Une adjudication d’US Treasuries à 21 jours a ainsi rapporté 6,2%, soit un rendement supérieur à celui reçu sur un T-Bill 4W la semaine dernière (5,84%) et un coût pour le contribuable américain très rarement atteint sur les titres du Trésor depuis 2000 (à six reprises, généralement des maturités plus longues à 2,10 ou 30 ans). Cette dette à échéance au 15 juin entre en pleine période de risque de défaut projetée par la secrétaire au Trésor quand elle parle de «début juin». Au-delà de pics de 20 points de base (pb) en ouverture depuis lundi, les rendements des autres bons du Trésor américains de référence à 1 mois et à 3 mois sont finalement restés à peu près stables, autour de 5,70% et 5,35% respectivement. De même pour les échéances plus longues à 7 ou à 10 ans (3,75%), dont la hausse des rendements initiée début mai s’est essoufflée.

«Les investisseurs deviennent de plus en plus préoccupés par le plafond de la dette américaine», confirmait Jim Reid, stratégiste de Deutsche Bank, en décrivant ces mouvements de taux mercredi matin, alors que le président républicain de la Chambre des députés Kevin McCarthy, qui négocie avec le président démocrate Joe Biden, aurait déclaré à ses troupes être «encore loin d’un accord». «Les deux parties parlent encore : même si la musique d’ambiance semble plus positive, nous ne sommes peut-être qu’à quelques jours de la date limite, et tout accord conclu devra encore être adopté par les deux chambres du Congrès.» Et on sait depuis les changements de règles intervenus en janvier que ce sera peut-être la partie la plus difficile.

Pourquoi début juin ?

Plusieurs voix, dont celle du chef de la majorité à la Chambre - Steve Scalise, ont remis en question la date du 1er juin, la date de défaut calculée par Janet Yellen, alors que le président McCarthy ne veut pas renoncer à la nouvelle règle permettant au Congrès d’examiner un projet de loi pendant 72 heures avant un vote budgétaire, ce qui réduit la marge de manoeuvre pour un accord. «Il est possible que la secrétaire au Trésor exagère un peu la situation pour mettre la pression sur le camp adverse, commente Patrice Gautry, chef économiste chez Union Bancaire Privée (UBP). Même si les rentrées fiscales du 15 juin ne feront que repousser l’échéance», ajoute-t-il, inquiet sur les conséquences d’un défaut décrites le 3 mai par la Maison-Blanche. En s’appuyant sur les travaux des agences de notation, son Comité des conseillers économiques (CEA) parlait de -0,6% de PIB en cas de «défaut court», de -6% de PIB en cas de «défaut prolongé».

En avril, les analystes avaient estimé le risque de défaut pour le mois d’août. Mais c’était avant que le Trésor ne constate dans ce mois d’avril si important en termes de recettes fiscales sur le capital, «un excédent plus faible qu’attendu (…), en partie dû à la réduction de l’impôt sur les plus-values après la baisse des marchés en 2022», rappelle Axel Botte, directeur Stratégie de Marché chez Ostrum AM. En l’occurrence de 176 milliards en avril 2023, contre 308 milliards en avril 2022. Cela semble avoir été un des arguments de Janet Yellen depuis.

En supposant que le Trésor prolonge au-delà du 5 juin la période de suspension des émissions de dettes nettes (DISP) indispensable pour exploiter les mesures extraordinaires décidées le 19 janvier et donner au Trésor environ 10 milliards de liquidités supplémentaires, Nancy Vanden Houten, économiste US chez Oxford Economics, estime à 290 milliards de dollars les dépenses fédérales totales contraintes pour les deux premières semaines de juin : «Nos projections de flux de trésorerie montrent qu’il n’y a pas de risque imminent pour renouveler le principal arrivant à échéance, et le Trésor serait capable de se débrouiller jusqu’au 14 juin en utilisant les recettes entrantes, les soldes de trésorerie et donc les mesures extraordinaires. Mais il n’y a pas de marge d’erreur.» Le premier paiement d’intérêts notable, estimé à 2 milliards, aurait lieu ensuite le 15 juin, lorsque le Trésor disposera de suffisamment de liquidités provenant des paiements d’impôt sur les sociétés et sur le revenu des particuliers, «de quoi repousser le premier risque réel d’un paiement d’intérêts à fin juillet», ajoute Nancy Vanden Houten, moins inquiète que les marchés à très court terme. Plusieurs autres banques d’investissement estiment quand même un risque de manque de liquidités entre le 5 et le 15 juin.

Et après ?

«Un accord solide semble difficile, mais on peut aussi envisager un accord a minima, sur un plafond très légèrement plus haut ou une suspension très provisoire pour réfléchir aux orientations politiques postérieures, rappelle Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier. Au-delà d’une fermeture des administrations fédérales (shutdown), la polarisation croissante des deux partis américains doit amener à réfléchir à de possibles solutions unilatérales.» Recours au 14ème amendement de la Constitution (équivalent d’un 49-3 français en cas de blocage extrême), bons du Trésor bonifiés (avec un coupon plus élevé sur des émissions autorisées en échange d’un montant supérieur au principal), reclassification des dettes détenues par la Fed, ou achats ciblés sur les dettes à haut risque de défaut, voire impression d’un «platinum coin» à hauteur de 1.000 milliards, déjà évoquée en 2011 pour contourner le blocage et qui serait refinancée par la Fed… «Dans tous les cas, la confiance des marchés serait très fortement affectée, et le dollar, donc l’économie américaine, avec», conclut Patrice Gautry.

