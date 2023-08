Le commerce mondial est sous tension

Les échanges mondiaux ont bien résisté au cours des trois premiers trimestres de 2022, avant de fléchir. Malgré la hausse notable des tensions géopolitiques, et les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, le commerce de biens et de services a progressé de 13%, atteignant 31.000 milliards de dollars selon les dernières statistiques publiées par l’OMC (Organisation mondiale du commerce).

La hausse des échanges en volume a été, elle, plus modeste (+2,7%). Les échanges de biens représentent près de 80% du total. Si le trio de tête des exportateurs (Chine, Etats-Unis, Allemagne) reste inchangé, en revanche la Chine, comme l’Allemagne, voient leur part relative baisser légèrement, respectivement de 0,6 et 0,7 point. Le Moyen-Orient voit ses exportations bondir de 31%, conséquence directe de la flambée des prix de l’énergie.

Les exportations de biens intermédiaires ont marqué le pas en 2022, en raison de goulets d’étranglement persistants dans les chaînes d’approvisionnement. La part de l’Afrique a continué de progresser, avec des exportations en hausse de 47% par rapport à 2019, et une balance commerciale proche de l’équilibre (graphe 1). Cependant la hausse des prix des matières premières, qui explique cette progression, masque en réalité une baisse de 12,8% des exportations en volume.

Les échanges intra-régionaux sont restés stables en part relative, à l’exception de l’Afrique où ils ont baissé de deux points par rapport à 2018, à 14%. La CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) espère que la mise en œuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), opérationnelle depuis le 1ᵉʳ janvier 2021, permettra de stimuler davantage des échanges, avec la disparition progressive des barrières tarifaires à l’intérieur de la zone, et la construction d’infrastructures de transport intrarégionales.

Le ralentissement des échanges se poursuivra en 2023. L’inflation, toujours élevée, et le resserrement des conditions de crédit pèsent sur la consommation et l’investissement. «Les perspectives restent assombries par des risques baissiers, notamment les tensions géopolitiques, l’insécurité alimentaire et énergétique, un risque accru d’instabilité du secteur financier et le niveau d’endettement», relève l’organisation. La contraction des échanges constatée au premier trimestre 2023 pourrait donc amener l’OMC à réviser à la baisse ses prévisions, actuellement à +1,7% (graphe 2).